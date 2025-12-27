Про смерть повідомили учасники колективу на їхньому офіційному сайті, передає 24 Канал.

Перрі Бамонте помер під час різдвяних свят у себе вдома. Причиною смерті стала хвороба.

Тихий, глибокий, інтуїтивний, вірний та надзвичайно творчий, "Тедді" був теплою душею та невіддільною частиною історії The Cure,

– написали учасники гурту.

Що відомо про музичну кар'єру Перрі Бамонте?