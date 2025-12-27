Про смерть повідомили учасники колективу на їхньому офіційному сайті, передає 24 Канал.
Перрі Бамонте помер під час різдвяних свят у себе вдома. Причиною смерті стала хвороба.
Тихий, глибокий, інтуїтивний, вірний та надзвичайно творчий, "Тедді" був теплою душею та невіддільною частиною історії The Cure,
– написали учасники гурту.
Що відомо про музичну кар'єру Перрі Бамонте?
- Музикант приєднався до гастрольної команди The Cure у 1984 році, а в 1990 став повноцінним учасником гурту спочатку як клавішник, пізніше грав на гітарі та інших інструментах.
- Перрі Бамонте брав участь у записі таких культових альбомів гурту, як Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers та The Cure. Він залишався учасником групи до 2005 року, а згодом повернувся до The Cure у 2022 році, як пише Guardian.
- Відома також, що Перрі Бамоне був бас-гітаристом у гурті Love Amongst Ruin.
- У 2019 році музиканта було введено до Зали слави рок-н-ролу разом із The Cure.