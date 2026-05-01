Результаты голосования первого полуфинала Евровидения-2026: какие страны выбыли из конкурса

12 мая в Вене прошел первый полуфинал Евровидения-2026. 15 стран представили свои песни на арене Wiener Stadthalle, однако в финал прошли только 10.

В полуфиналах Евровидения голосуют только зрители, профессиональное жюри участия не принимает.

Первый полуфинал Евровидения-2026: какие страны прошли в финал?

Греция: Акилас – Ferto; Финляндия: Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin; Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice; Швеция: Фелиция – My System; Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!; Израиль: Ноам Беттан – Michelle; Сербия: LAVINA – Kraj Mene; Хорватия: LELEK – Andromeda; Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más. Польша: Alicja – Pray.

Важно! В финал автоматически проходят страны Большой пятерки: Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также страна-победительница. Однако заметим, что в этом году Испания бойкотировала Евровидение из-за того, что Европейский вещательный союз (EBU) допустил к участию Израиль.

Первый полуфинал Евровидения-2026: какие страны не прошли в финал?

Португалия: Bandidos do Cante – Rosa; Грузия: Bzikebi – On Replay; Черногория: Тамара Живкович – Nova Zora; Эстония: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True; Сан-Марино: Сенит – Superstar;

