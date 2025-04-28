Новая песня Дорофеевой вытеснила россиян и возглавила украинский чарт Apple Music

24 апреля Надя Дорофеева выпустила долгожданный трек Fenomenal', а сегодня состоялась премьера dance video. Фаны несколько лет ждали эту песню, а 12 апреля на сольном концерте во Дворце спорта певица объявила, что она таки выйдет.

Сразу после релиза трек Fenomenal' получил бешеную популярность, а в тиктоке пользователи активно снимают под него видео. Песня также расположилась на высших строчках в музыкальных чартах, передает Show 24.

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Трек Fenomenal' возглавил "Топ-100: Украина" в Apple Music, вытеснив песню российских исполнителей kizaru & ICEGERGERT – Fake ID. На третьем месте – "Мужчина" Алены Омаргелиевой.

Трек Fenomenal' возглавил чарт Apple Music / Скриншот из чарта

В "Топ-50 (Украина)" в Spotify новая песня Нади Дорофеевой заняла третью строчку. К сожалению, украинцы вывели на первое и второе место треки российских исполнителей: kizaru & ICEGERGERT (Fake ID), madk1d ("Так пох*й).

Трек Fenomenal' на третьем месте в "Топ-50 (Украина) в Spotify / Скриншот из чарта

Песня Fenomenal' также заняла первое место в YouTube.

Песня Fenomenal' на первом месте в YouTube / Скриншот с YouTube

Надя Дорофеева выпустила песню Fenomenal'

Надя Дорофеева поделилась, что песне Fenomenal' 4 года. Она должна была войти в первый сольный альбом певицы, который планировался на март 2022 года, но Россия начала полномасштабное вторжение против Украины.

Альбом так и не вышел. Я написала все новые песни, а из старых перевела только три – и Fenomenal' была одной из них,

– написала Дорофеева в инстаграме.

Артистка пела Fenomenal' на своих концертах, а поклонники постоянно спрашивали, когда выйдет песня, приходили на выступления Нади с плакатами и оставляли комментарии под каждым новым релизом. Певица заметила, что это превратилось во флешмоб. В конце концов премьера трека таки состоялась.

Надя Дорофеева – Fenomenal': смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева выпустила песню Fenomenal' ночью 24 апреля, а вот премьеру dance video пришлось перенести из-за российского обстрела. Под вражеской атакой, в частности, оказался Киев. 25 апреля в столице был День траура.