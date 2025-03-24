Спустя 3 года после релиза: еще один трек Jerry Heil разрывает тикток

Песня Jerry Heil "Почта", релиз которой состоялся еще три года назад, снова набирает популярность. Трек завирусился в тиктоке.

Видео под эту песню собирают сотни тысяч просмотров и лайков, пишет Show 24.

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Так, ранее под звук Jerry Heil на песню "Почта" было около четырех тысяч видео, а за последние дни количество роликов выросло до более шести тысяч. Пользователи снимают различные видео, поэтому нет единого тренда. Например, они могут просто подпевать, или накладывают звук на свое видео и добавляют надпись.

Певица отреагировала на новую волну популярности для композиции, она была удивлена, что трек завирусился через несколько лет после премьеры.

Напомним, накануне в тиктоке приобрела популярность новая композиция Jerry Heil, исполненная совместно с Монатиком под названием "Вымолил". Этот трек создан на основе стихотворения Юрия Издрика Rattle, а музыкальное сопровождение на фортепиано записал пианист Евгений Хмара. Кроме того, песня стала саундтреком к фильму "Отпуск вслепую". В ютубе клип на песню собрал уже почти миллион просмотров.