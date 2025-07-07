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Show24 Музыка В тиктоке завирусилась песня о Карпатах: в чем ее особенность
7 июля, 23:59
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В тиктоке завирусилась песня о Карпатах: в чем ее особенность

Марта Гнат
Основні тези
  • Песня "Карпатський звук у тиші ранній" стала вирусной в TikTok, с тысячами видео и положительными отзывами.
  • В комментариях утверждают, что песню исполняет искусственный интеллект, а звучание в TikTok является ремиксом.

На протяжении длительного времени отслеживаем тенденцию, что украинские песни берут в свой плен тикток. На этот раз новинкой стал трек, который воспевает красоту Карпат.

Пользователи опубликовали в тиктоке десятки тысяч видео под песню "Карпатський звук у тиші ранній", а под этими роликами можно прочитать немало положительных отзывов о треке, пишет Show24.

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В открытых источниках говорится, что релиз состоялся еще 15 мая этого года, а автором является Y.K. Music (Юрий Калан). И отметим, что в комментариях пишут, что песню выполняет искусственный интеллект. Трек создает атмосферу всех звуков Карпат: ветер в травах, звон капель на стрехе, природа, просыпается и тому подобное. "Карпатський звук у тиші ранній" можно назвать неким эссе, что погружает в мир утренней природы. Поэтому совсем не удивительно, что такие мотивы завирусились в тиктоке.

@romeoai8 Карпатский звук в тишине ранней #гуцулка #вышиванка #украинка #карпатская речка #туман #гуцульщина #гуцулия ♬ оригинальный звук - ТРЕМБИТА
@pytaichuk_k Карпатский звук в тишине ранней.#горы ♬ оригинальный звук - ТРЕМБИТА
@tana.striletska #карпаты#музыка#кохана_людина_поруч️ ♬ оригинальный звук - ТРЕМБИТА
@anyutaaries Наслаждайтесь лучшими песнями украинской музыки #слухайукраїнське #піснідлядуші #музончик #хитыукраинской #хитыукраины # # ##️ ♬ оригинальный звук - 23_32_Angel_555

Стоит отметить, что звучание песни, которое распространяется в тиктоке, является несколько видоизмененным. Такой себе ремикс.

Реакция сети на песню "Карпатський звук у тиші ранній"

  • "Очень хорошая песня, можно слушать всю жизнь".
  • "Сердце разорвалось от этой песни! Просто невероятно".
  • "А мое сердце радуется, что украинская песня все больше завоевывает мир".
  • "Невероятно красивая песня. Искренне благодарю".
  • "Песня завораживает! Слушаю с наслаждением, а перед глазами наши родные Карпаты".

"Карпатський звук у тиші ранній": слушайте песню онлайн

А недавно хор "Гомон" стал популярным в TikTok, собрав более 5 миллионов просмотров с акапельным исполнением песни "Этот сон" за три дня.