В тиктоке завирусилась песня о Карпатах: в чем ее особенность

На протяжении длительного времени отслеживаем тенденцию, что украинские песни берут в свой плен тикток. На этот раз новинкой стал трек, который воспевает красоту Карпат.

Пользователи опубликовали в тиктоке десятки тысяч видео под песню "Карпатський звук у тиші ранній", а под этими роликами можно прочитать немало положительных отзывов о треке, пишет Show24.

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В открытых источниках говорится, что релиз состоялся еще 15 мая этого года, а автором является Y.K. Music (Юрий Калан). И отметим, что в комментариях пишут, что песню выполняет искусственный интеллект. Трек создает атмосферу всех звуков Карпат: ветер в травах, звон капель на стрехе, природа, просыпается и тому подобное. "Карпатський звук у тиші ранній" можно назвать неким эссе, что погружает в мир утренней природы. Поэтому совсем не удивительно, что такие мотивы завирусились в тиктоке.

Стоит отметить, что звучание песни, которое распространяется в тиктоке, является несколько видоизмененным. Такой себе ремикс.

Реакция сети на песню "Карпатський звук у тиші ранній"

"Очень хорошая песня, можно слушать всю жизнь".

"Сердце разорвалось от этой песни! Просто невероятно".

"А мое сердце радуется, что украинская песня все больше завоевывает мир".

"Невероятно красивая песня. Искренне благодарю".

"Песня завораживает! Слушаю с наслаждением, а перед глазами наши родные Карпаты".

"Карпатський звук у тиші ранній": слушайте песню онлайн

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