Дочь Степана Гиги назвала песню артиста, которая является наиболее недооцененной

Народного артиста Украины Степана Гигу большинство слушателей знают благодаря его хитам "Этот сон", "Яворина", "Золото Карпат". Однако певец выступал на профессиональной сцене более 40 лет и за это время написал еще много качественной музыки.

Дочь Степана Гиги назвала песню из его репертуара, которая является самой недооцененной. Об этом Квитослава сказала в эксклюзивном интервью для 24 Канала.

К теме Дети Степана Гиги рассказали, как коллеги помогли им пережить потерю отца

Она отметила, что в творчестве отца есть немало композиций, которые не получили широкой популярности, однако заслуживают особого внимания.

Одной из самых недооцененных песен в репертуаре является "Молитва за Украину". Ее мало кто слышал, но это очень глубокая и сильная песня, которая имеет особый смысл и эмоцию,

– считают дети Степана Гиги.

В то же время Квитослава добавила, что выделить одну песню сложно, ведь для семьи все они имеют особое значение. Каждая композиция оставила свой след и до сих пор вызывает сильные эмоции, особенно когда вспоминают, как Степан Гига выполнял их на сцене.

Для контекста! Степан Гига умер 12 декабря 2025 года. У него осталось двое детей – дочь Квитослава и сын Степан-младший. Квитослава родилась в первом браке певца, а Степан – во втором, между ними 10 лет разницы. Оба ребенка связали свою жизнь с музыкой.

Дети Степана Гиги

Кому принадлежат авторские права на песни Степана Гиги?