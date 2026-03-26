Дочь Степана Гиги назвала песню артиста, которая является наиболее недооцененной
- Дочь Степана Гиги считает, что песня "Молитва за Украину" является наиболее недооцененной в репертуаре ее отца.
- После смерти артиста творческое наследие получили его дети, Квитослава и Степан Гига-младший, которые продолжают работать над его музыкой.
Народного артиста Украины Степана Гигу большинство слушателей знают благодаря его хитам "Этот сон", "Яворина", "Золото Карпат". Однако певец выступал на профессиональной сцене более 40 лет и за это время написал еще много качественной музыки.
Дочь Степана Гиги назвала песню из его репертуара, которая является самой недооцененной. Об этом Квитослава сказала в эксклюзивном интервью для 24 Канала.
Она отметила, что в творчестве отца есть немало композиций, которые не получили широкой популярности, однако заслуживают особого внимания.
Одной из самых недооцененных песен в репертуаре является "Молитва за Украину". Ее мало кто слышал, но это очень глубокая и сильная песня, которая имеет особый смысл и эмоцию,
– считают дети Степана Гиги.
В то же время Квитослава добавила, что выделить одну песню сложно, ведь для семьи все они имеют особое значение. Каждая композиция оставила свой след и до сих пор вызывает сильные эмоции, особенно когда вспоминают, как Степан Гига выполнял их на сцене.
Для контекста! Степан Гига умер 12 декабря 2025 года. У него осталось двое детей – дочь Квитослава и сын Степан-младший. Квитослава родилась в первом браке певца, а Степан – во втором, между ними 10 лет разницы. Оба ребенка связали свою жизнь с музыкой.
Кому принадлежат авторские права на песни Степана Гиги?
- Творческое наследие артист оставил обоим детям, поэтому и Квитослава, и Степан-младший могут самостоятельно исполнять его композиции.
- В недавнем интервью, которое вышло на ютуб-канале ТСН Гламур, они рассказали, что активно работают в студии над песнями, которые в свое время могли остаться незамеченными, чтобы продолжить музыкальное наследие отца.
- Также известно, что 28 марта во Дворце спорта состоится большой концерт памяти Степана Гиги. На мероприятии выступят около 50 музыкантов, среди которых дети певца, Артем Пивоваров, Злата Огневич, Василий Байдак и многие другие.