27-летний известный украинский певец стал учителем в школе
- Известный украинский певец BRYKULETS начал работать учителем и учит учеников с 8 по 11 класс писать песни.
- Настоящее имя певца – Иван Ищенко, он сочетает в своем творчестве поп, хип-хоп и фанк, и его песни стали популярными на стриминговых платформах.
Известный украинский певец BRYKULETS не только выступает на сцене, но и работает учителем. О новом этапе в жизни он впервые рассказал в комментарии журналистам.
27-летний артист признался, почему выбрал новый вид деятельности. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
Как оказалось, BRYKULETS учит детей писать песни. Он преподает с 8 по 11 класс.
Я люблю детей, и по образованию я преподаватель в какой-то степени. Дети всегда приносят что-то новое, от них можно вдохновляться, они свежие, нормальные и ненормальные. Они ничего не боятся. Я хочу, чтобы они ничего не боялись,
– отметил артист.
Он добавил, что не является строгим учителем и поделился своими методами работы.
Я им просто говорю что делать, а дальше они уже или делают, или не делают это. И советую жить интересную жизнь, ничего не придумывать в своем творчестве, а проживать так, чтобы им писалось, чувствовать и не стесняться. Проводить работу над своими ошибками,
– отметил певец.
Что известно о BRYKULETS ?
- Настоящее имя певца Иван Ищенко. Он родом из Миргорода.
- В своем творчестве артист сочетает сразу несколько стилей – поп, хип-хоп и фанк.
- Его песни быстро завирусились в тиктоке и набрали миллионы прослушиваний на стриминговых платформах. Среди самых известных треков BRYKULETS – "Посылать", "Лиза", "Перестань" и другие.
- Известно, что музыкант находится в отношениях с девушкой Лизой. Он рассказывал, что уже задумывается над свадьбой с любимой.