Рождественская премьера: "Пиккардийская Терция" презентовала новую колядку "Звезда на небе восходит"

Накануне Святого Вечера украинская группа "Пиккардийская Терция" порадовала поклонников новой колядкой "Звезда на небе восходит".

Колядку "Звезда на небе восходит" написал один из участников коллектива Андрей Капраля.

Все началось с определенной последовательности аккордов и ритма – тех, что в припеве. Она зазвучала во мне пением большого хора из людей, которые сидят в зале. Потом родилась мелодия куплета и вообще целой коляды. А уже через несколько дней я написал текст,

– рассказал музыкант.

"Пиккардийская Терция" – "Звезда на небе восходит": смотрите видео онлайн

Текст колядки "Звезда на небе восходит"

Зірка на небі сходить,

Днесь Діва Сина родить,

На Святий вечір.

Світло пролила з неба,

На стежку до вертепу,

На добрий вечір.

Христос родився,

Світ звеселився,

На Святий вечір.

На Добрий вечір.

Ангел цю вість звіщає,

На срібних дзвонах грає,

На Святий вечір.

Хори з небес співають,

Боже Дитя вітають.

На добрий вечір.

Христос родився,

Світ звеселився,

На Святий вечір.

Он, вже за пастирями,

Йдуть три Царі з дарами,

На Святий вечір.

І ми Христа вітаймо,

Господа прославляймо!

На добрий вечір.

Христос родився,

Світ звеселився,

На Святий вечір.

