Рождественская премьера: "Пиккардийская Терция" презентовала новую колядку "Звезда на небе восходит"
- Украинская группа "Пиккардийская Терция" презентовала новую колядку "Звезда на небе восходит", написанную участником группы Андреем Капралей.
- Группа уже имеет опыт создания рождественских песен, в частности их альбом колядок "С Неба на Землю" 2004 года до сих пор остается популярным.
Накануне Святого Вечера украинская группа "Пиккардийская Терция" порадовала поклонников новой колядкой "Звезда на небе восходит".
Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Пиккардийской Терции".
Вас также может заинтересовать Какая роскошь сегодня, что есть куда ехать, – писательница Юлия Сливка о лучшем времени в году – Рождество
Колядку "Звезда на небе восходит" написал один из участников коллектива Андрей Капраля.
Все началось с определенной последовательности аккордов и ритма – тех, что в припеве. Она зазвучала во мне пением большого хора из людей, которые сидят в зале. Потом родилась мелодия куплета и вообще целой коляды. А уже через несколько дней я написал текст,
– рассказал музыкант.
"Пиккардийская Терция" – "Звезда на небе восходит": смотрите видео онлайн
Текст колядки "Звезда на небе восходит"
Зірка на небі сходить,
Днесь Діва Сина родить,
На Святий вечір.
Світло пролила з неба,
На стежку до вертепу,
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
На Добрий вечір.
Ангел цю вість звіщає,
На срібних дзвонах грає,
На Святий вечір.
Хори з небес співають,
Боже Дитя вітають.
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
Он, вже за пастирями,
Йдуть три Царі з дарами,
На Святий вечір.
І ми Христа вітаймо,
Господа прославляймо!
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
Есть ли у группы "Пиккардийская Терция" и другие колядки?
- Еще в 2004 году коллектив презентовал рождественский альбом колядок "С Неба на Землю", который слушатели обожают и сегодня. В сборник вошло 17 колядок, 12 из которых – на украинском языке.
- Кроме того, в 2019 году "Пиккардийская Терция" вместе с незрячими детьми со всей Украины записали альбом "Сказка на белых лапах", в который вошла колядка под названием "Гляньте, люди". Через пять лет артисты выпустили обновленную версию этой рождественской песни.
- В декабре 2024 года вокальная формация также представила колядку "Христос родился!".