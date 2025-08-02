После года отношений: племянник короля Чарльза III объявил о помолвке с возлюбленной
- Питер Филлипс, сын принцессы Анны и племянник короля Чарльза III, объявил о помолвке с медсестрой Гарриет Сперлинг после года отношений.
- Семьи были проинформированы о помолвке, однако дата свадьбы еще не назначена.
Сын принцессы Анны Питер Филлипс объявил о помолвке с возлюбленной после года отношений. Племянник короля Чарльза III встречается с медсестрой Национальной службы здравоохранения Гарриет Сперлинг.
Пара поделилась новостью с журналом HELLO в пятницу. Об этом сообщает Show 24.
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Господин Питер Филлипс, сын Его Королевского Высочества принцессы и капитана Марка Филлипса, и госпожа Гарриет Сперлинг, дочь покойного господина Руперта Сандерса и госпожи Мэри Сандерс из Глостершира, сегодня подтвердили свою официальную помолвку,
– говорится в заявлении.
Семьи проинформированы о помолвке и были в восторге. Королю Чарльзу III, королеве Камилле, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон также сообщили новость. Дату свадьбы пока не назначили.
Издание опубликовало две фотографии пары. Гарриет позирует в белом топе и юбке с рюшами, а на ее руке сверкает кольцо с бриллиантом. Женщина влюбленно смотрит на Питера, который надел рубашку в клетку.
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Что известно об отношениях Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг?
Питер Филлипс и Гарриет Сперлинг начали встречаться в 2024 году. Пара познакомилась на спортивном событии.
Они дебютировали на Badminton Horse Trials в мае того же года. Друг Питера сказал, что он проводит с кем-то время, но говорить о чем-то большем пока рано.
В следующем месяце Гарриет встретилась с королем Чарльзом III на конных скачках Royal Ascot.
Ранее сын принцессы Анны состоял в браке с Отем Келли. Они поженились в 2008 году, а официально развелись в 2021 году. Бывшие супруги воспитывают двух дочерей: Саванну и Айлу.