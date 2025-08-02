Пара поділилась новиною з журналом HELLO у п'ятницю. Про це повідомляє Show 24.

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Пан Пітер Філліпс, син Його Королівської Високості принцеси та капітана Марка Філліпса, і пані Гаррієт Сперлінг, дочка покійного пана Руперта Сандерса та пані Мері Сандерс з Глостерширу, сьогодні підтвердили свої офіційні заручини,

– йдеться у заяві.

Родини поінформовані про заручини та були в захваті. Королю Чарльзу III, королеві Каміллі, принцу Вільяму і Кейт Міддлтон також повідомили новину. Дату весілля наразі не призначили.

Видання опублікувало дві фотографії пари. Гаррієт позує у білому топі й спідниці з рюшами, а на її руці виблискує обручка з діамантом. Жінка закохано дивиться на Пітера, який одягнув сорочку в клітинку.

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Що відомо про стосунки Пітера Філліпса і Гаррієт Сперлінг?

Пітер Філліпс та Гаррієт Сперлінг почали зустрічатися у 2024 році. Пара познайомилась на спортивній події.

Вони дебютували на Badminton Horse Trials у травні того ж року. Друг Пітера сказав, що він проводить з кимось час, але говорити про щось більше наразі зарано.

Наступного місяця Гаррієт зустрілася з королем Чарльзом III на кінних перегонах Royal Ascot.

Раніше син принцеси Анни перебував у шлюбі з Отем Келлі. Вони одружилися у 2008 році, а офіційно розлучилися у 2021 році. Колишнє подружжя виховує двох доньок: Саванну та Айлу.