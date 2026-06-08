Влюбленные и счастливые: появились официальные фото со свадьбы единственного сына принцессы Анны

Сын принцессы Анны Питер Филлипс и его жена, детская медсестра Гарриет Сперлинг, показали официальные свадебные фотографии. Празднование состоялось в субботу, 6 июня, в Котсуолдсе.

Фотографии новоиспеченным супругам сделал фотограф Марк Николсон. Об этом сообщает HELLO.

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На фотографиях Гарриет Сперлинг позирует в свадебном платье от Emilia Wickstead из французского кружева. Свой образ медсестра дополнила туфлями на каблуках Jimmy Choo и тиарой от Pragnell.

Официальный портрет пары был сделан в Conservatory at Gatcombe Park – официальной резиденции принцессы Анны. Питер и Гарриет выглядели влюбленными и счастливыми. Невеста держала в руках свадебный букет, который создала Милли Ричардсон. Он состоял из душистого горошка, мирта и ландыша.

На одном из фото влюбленные выходят из церкви Всех Святых в Кембли под аркой, украшенной цветами.

Официальные свадебные фото Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг / Фотограф Марк Николсон

Для справки! Это второй брак как для жениха, так и для невесты. Питер Филлипс был женат на Отем Келли с 2008 до 2021 года и имеет от нее двух дочерей: Саванну и Айлу. Гарриет Сперлинг ранее вышла замуж за Антонио Сент-Джона Сперлинга, которому родила дочь Джорджину.

Кто был на свадьбе Питера Филлипса и Гарриет Сперлинг?