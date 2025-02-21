Дурнев, Барских, Цымбалюк и другие: самые желанные холостяки украинского шоу-бизнеса

Немало звезд не спешат устраивать личную жизнь, оставаясь в статусе холостяка. У каждого из мужчин есть свои причины на то, чтобы держать сердце за семью замками.

В подборке Show24 рассказываем о пяти самых желанных мужчинах украинского шоу-бизнеса и их истории любви.

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Самые желанные холостяки шоу-бизнеса

Алексей Дурнев

Телеведущего и блогера хорошо знают как ярого холостяка. В одном из интервью Алексей рассказывал, что часто ходит на свидания и не является скупым на ценные подарки.

Я всегда дарю то, что, по моему мнению, им нужно. Телефон, например, ноутбук, что-то такое. Бывало и такое, что после недели отношений дарил,

– делился шоумен.

Последние серьезные отношения, о которых известно публике, были у Дурнева в 2014 году. Более того, блогер говорил, что, видимо, никогда в жизни не любил.

Алексей Дурнев / Фото из инстаграма шоумена

Макс Барских

Артист очень редко рассказывает о личной жизни. До сих пор публично было известно лишь об отношениях артиста с певицей Мишей Романовой, бывшей участницей известной группы "ВИА Гра".

В одном из интервью артист признался, что никогда не влюблялся настолько, что было трудно дышать без человека, но заметил, что у него был опыт безответной любви.

Раньше Макс часто влюблялся, но сейчас признает, что ему трудно снова испытать эти чувства. Он стремится построить идеальные отношения, хотя понимает, что это трудно сделать.

Макс Барских / Фото из инстаграма певца

Алан Бадоев

Около 9 лет режиссер был женат на Жанне Бадоевой. В браке родилась дочь Лолита. Их союз называли "идеальным", но в 2012 году экс-влюбленные объявили о разводе. Во время сотрудничества в проекте "Орел и Решка" Алан и Жанна пытались спасти брак, однако старания вышли напрасными.

После развода распространялись неоднозначные слухи об ориентации мужчины, однако такая информация своего подтверждения не нашла.

Сам кипмейкер не распространяет информации о том, свободно ли его сердце сегодня, поэтому Бадоева пока можно однозначно записывать в список холостяков.

Алан Бадоев / Фото из инстаграма режиссера

Егор Гордеев

Мужчина – популярный телеведущий, которого обожает женская часть аудитории. Егор не слишком разговорчив по теме личной жизни, однако рассказал, какой для него должна быть идеальная избранница.

"Это постоянный вопрос, который вызывает у меня абсолютное удивление, потому что условно говоря, девушка – это же не компьютер какой-то, это не вещь, это – набор обстоятельств. Я смотрю на все, что со мной было, и я понимаю, что это абсолютно набор каких-то обстоятельств – меня в то время. Я не могу описать идеальную девушку. Это же не рабовладельческий рынок, где ты выбираешь идеальную женщину. Это совершенно другая история. Это химическая более история", – подытожил телеведущий.

Егор Гордеев / Фото из инстаграма ведущего

Тарас Цимбалюк

В 2022 году актер развелся с визажисткой Тиной Антоненко. Их брак продлился около года. По словам Цимбалюка, отношения разрушила война. В том же году у мужчины завязались новые отношения с владелицей столичного ресторана Fish Fetish, а также бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной.

Сегодня же поклонники подозревают, что и эта любовная история исчерпала себя. Женщину в инстаграме засыпали вопросом относительно того, вместе ли она с Тарасом. Светлана же не сдержала своих эмоций.

Открыла ваши вопросы, которые вы мне писали, и знаете, я решила, что, видимо, не буду на них отвечать, потому что 99,9% вопросов на одну тему. Вас больше ничего не интересует. А если вас, кроме этого, больше ничего не интересует, то мне также не очень интересно вам отвечать. Поэтому прошу понять и принять,

– написала Готочкина.

Поэтому публика предполагает, что, вероятно, пути этой пары разошлись и Цимбалюк снова в статусе желанного холостяка страны.

Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма актера