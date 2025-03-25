25 марта, 18:08
Племянницы принцессы Дианы показали своих возлюбленных: роскошные кадры с первой совместной фотосессии
Основні тези
- Леди Амелия и леди Элиза Спенсер официально представили своих партнеров в совместной фотосессии.
- Съемки состоялись на ферме La Cotte во Франшхуке, где сестры выросли.
Сестры Спенсер, леди Амелия и леди Элиза, официально представили своих партнеров публике. Племянницы покойной принцессы Дианы приняли участие в совместный фотосессии с возлюбленными.
Это первый подобный опыт для дочерей Эрла Спенсера и бывшей модели Виктории Эйткен и их избранников. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание HELLO.
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Съемки состоялись на ферме La Cotte во Франшхуке, винодельческом регионе возле Кейптауна, где выросли сестры.
Это похоже на воссоединение семьи каждый раз, когда мы приезжаем. В энергии Южной Африки есть что-то особенное,
– отметила Элиза.
Что известно об отношениях Амелии и Элизы
- Грег Маллетт – муж Амелии, фитнес-фрилансер. Пара поженилась в 2023 году.
- Элиза встречается с Ченнингом Миллером, который работает менеджером по маркетингу и учился в одной школе с младшим братом Элизы, Луи. Пара вместе уже восемь лет.
- Известно, что Грег и Ченнинг – лучшие друзья. Мужчины вместе учились в школе.