Пропагандист Зверев потерял племянника на войне с Украиной

У российского шоумена Сергея Зверева погиб племянник Андрей. Он участвовал в войне против Украины.

Об этом россиянин рассказал пропагандистским СМИ, пишет Show 24.

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Так, выяснилось, что известие о смерти родственника Зверев получил от своей сестры. По его словам, обстоятельства гибели племянника пока неизвестны. Стилист, который открыто поддерживает агрессию против Украины, цинично отметил, что Андрей "боролся с мировым злом".

Мы все переживали за него, когда он ушел на фронт бороться с мировым злом, которому противостоит наша страна. Андрюша всегда был патриотом. Все в нашей семье сразу поддержали. Мы молились, чтобы Боженька оберегал его,

– отмечал Сергей.

Ранее Зверев хвастался тем, что на войну против Украины отправил трех своих племянников, призывая других россиян последовать его примеру. "Есть такое понятие – "надо". Вот существуют права – но не надо забывать, что есть и обязанности. Задуматься должен каждый, родина у нас одна", – заявлял он.

Для справки! Сергей Зверев в 1980-х годах служил в советской армии в Польше, где был заместителем командира взвода и секретарем комсомольской организации. Имеет звание старшего сержанта и был членом КПСС. Сейчас проживает в Москве и активно поддерживает кровавый режим Путина.

Напомним, недавно стало известно о исчезновении на войне в Украине Евгения – зятя другого российского пропагандиста Иосифа Пригожина. О его судьбе нет информации уже около года.