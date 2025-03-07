"Подманула" в современной обработке: победители Евровидения-2022 записали трек с Пивоваровым
Артем Пивоваров презентовал новую работу в рамках своего проекта "The Вуса" – кавер-версию украинской народной песни "Подманула". Трек он записал совместно с победителями Евровидения-2022 Kalush Orchestra.
Звездная коллаборация вызвала положительную реакцию у слушателей, пишет Show 24. Всего за несколько часов после премьеры клип на песню собрал около 20 тысяч просмотров и тысячи лайков.
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"Подманула" – это уже вторая композиция от группы "The Вуса", созданной Пивоваровым для популяризации украинской культуры. Проект является музыкальной ретроспективой, возвращающей слушателей к эпохе "усатого фанка" – знакового периода в истории национальной музыки.
Видеоработа на "Подманула" вышла как настоящий мини-фильм с яркими персонажами и динамичным сюжетом, что захватывает, озадачивает и вызывает улыбку, как отмечают в команде Артема. Кроме певца и Kalush Orchestra, в клипе также снялись Евгений Янович, Мария Рудинская-Заниборщ и Сандро Матеуш.
"Подманула" – это очередная возможность популяризировать наше культурное наследие, что является важной миссией для меня. Благодарен ребятам из Kalush Orchestra, что поддержали мою идею и дополнили эту работу своей энергией, сделав ее месседж еще мощнее. Настроение песни максимально раскрывается через формат проекта "The Вуса". Мы создали настоящий музыкальный видео экшн, где есть место гиперболизации и комизма,
– отметил Артем Пивоваров.
Артем Пивоваров & The Вуса – "Подманула" (feat. Kalush Orchestra): смотрите видео онлайн
Понравилась ли песня "Подманула" поклонникам музыкантов
Свои мысли слушатели высказали в комментариях под клипом к треку. Они отметили, что "Подманула" получилась очень энергичная и позитивная.
- "Это та песня, которая будет заряжать каждый день. Энергия зашкаливает. Так и хочется танцевать";
- "Кайф, эта песня мне уже несколько дней покоя не дает";
- "Песня делает хорошее настроение на весь день и настраивает на работу";
- "Очень крутая песня и крутой клип".
Как в сети отреагировали на обновленную песню "Подманула" / Скриншоты с ютуба
Какие еще песни презентовали украинские артисты
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