Победители Евровидения-2024 прокомментировали конкурсный трек Ziferblat и публично к ним обратились

Победители Евровидения-2024 Nemo поделились своими впечатлениями о нынешних представителях Украины на песенном конкурсе. Они признались, нравится ли им песня Ziferblat.

Сообщает Show 24 со ссылкой на фан-аккаунт группы.

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Так, одна из поклонниц Ziferblat, которую зовут Ashley, встретилась с Nemo за рубежом. Она записала ролик, где артисты поддержали украинских музыкантов и их трек Bird of Pray.

Я люблю вашу песню и желаю вам лучше провести время на Евровидении. Видимо, скоро увидимся,

– сказали Nemo.

Что известно о Евровидении-2025

Песенный конкурс состоится в городе Базель, Швейцария.

Первый полуфинал Евровидения-2025 состоится 13 мая, второй полуфинал – 15 мая, а гранд-финал запланирован на 17 мая.

На днях стало известно, что Украина будет выступать под номером 5 в первом полуфинале Евровидения-2025, после этого станет известно, пройдет ли Ziferblat в финал песенного конкурса.

Заметим, украинская группа анонсировала большой концерт в Киеве. Ziferblat выступит в столице уже после участия в Евровидении-2025, 23 мая.