Не все стали звездами шоу-бизнеса: где сейчас победители всех сезонов "Фабрики звезд"

В 2007 году на украинском телевидении начал выходить проект "Фабрика звезд". Его цель – поддержать молодые таланты и дать возможность заявить о себе, как о потенциальных селебрети.

За все время существования шоу было отснято четыре сезона и Суперфинал. Интересно, что тогда среди участников были известные сегодня артисты: Оля Цибулька, MamaRika, Светлана Тарабарова, Владимир Дантес, Дмитрий Каднай и другие. В материале 24 Канала рассказываем, как сложилась судьба победителей шоу и где они сейчас.

Где сейчас победители "Фабрики звезд"?

Победители 1 сезона – Оля Цибульская и Александр Бодянский

Артисты выступали в дуэте "Опасная связь". Дебютный сезон проекта принес им победу, а между Олей и Александром даже завязались романтические отношения. Хотя пара и начала жить вместе, но счастье длилось недолго. Мужчина оставил певице записку, что "так больше не может" и уехал в Россию.

Оля Цибульская и Александр Бодянский / Фото из открытых источников

Но это событие не сломало артистку. В Украине она построила успешную карьеру и создала крепкую семью. Звезда более 20 лет находится в отношениях с любимым мужчиной, а также воспитывает сына Нестора.

А что касается Бодянского, то о том, как сложилась его жизнь неизвестно ничего. Когда Россия развернула против Украины полномасштабную войну, бывший возлюбленный поинтересовался, как Оля себя чувствует. Она же сказала, "неужели не видишь, что война". И Александр ответил в маразматическом характере.

Это просто планета Венера от Меркурия, эта смена поясов, сейчас ..,

– отписал Бодянский.

Победители 2 сезона – Владимир Дантес и Вадим Олейник

Дуэт "ДИО.Фильмы" стал очень популярным благодаря победе в проекте "Фабрика звезд". Некоторое время Дантес и Олейник активно выступали и выпустили несколько хитов, но впоследствии их дороги разошлись.

Дуэт "ДИО.Фильмы" / Фото Spotify

Дантес начал искать себя в шоу-бизнесе. Артист начал выпускать успешные сольные песни, был ведущим некоторых проектов. Сегодня он работает на шоу "Кто сверху?" вместе с Лесей Никитюк. Впоследствии женился на Наде Дорофеевой, однако через какое время пара развелась. Впоследствии Владимир был в отношениях с Дашей Кацуриной, но в августе этого года появилась информация, что пара разошлась.

Певческая карьера Вадима Олейника не получила желаемого успеха. По словам самого артиста, он стал актером дубляжа, и время от времени выпускает треки.

Победитель 3 сезона – Стас Шуринс

Латвийский певец не просто одержал победу, но и стал любимцем украинской публики. На проекте между ним и певицей Эрикой (сегодня – MamaRika) вспыхнул роман. Но через некоторое время пара разошлась.

В 2011 году Стас Шуринс и Елена Пуль победили на "Танцах со звездами".

Стас Шуринс / Фото Viva

После 2014 года исполнитель переехал в Германию. Жена певца заболела раком, поэтому тот поставил карьеру на паузу и был рядом с любимой.

Впоследствии Шуринс открыл студию звукозаписи в Германии, а сейчас пишет песни для других певцов. Построить собственную звездную карьеру у него не получилось.

Победитель 4 сезона – Юлия Руднева

О жизни победительницы четвертого сезона "Фабрики звезд" известно не так много. Сегодня в соцсетях Руднева публикует рассказы о собственной жизни.

Она путешествует по миру, время от времени выступает с небольшими концертами.

Юлия Руднева / Фото с ютуба

Победитель Суперфинала – Алексей Матиас

В третьем сезоне "Фабрики звезд" певец занял второе место. Свой реванш Матиас взял на "Фабрика. Суперфинал", где одержал победу. Такой опыт дал ему толчок в шоу-бизнесе. Карьера пошла вверх, он дважды пробовался на Нацотбор на Евровидение, и не повезло.

Алексей Матиас / Фото из открытых источников

В 2014 году эмигрировал в США и поселился в Лос-Анджелесе.

