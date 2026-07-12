Почти все уехали из Украины: как сложилась жизнь победителей шоу "МастерШеф․ Профессионалы"

Не так давно телеканал СТБ анонсировал выход нового сезона "МастерШеф. Профессионалы", ведь зрители очень настойчиво просили вернуть этот формат программы в эфир. Последний сезон завершился в 2023 году, а всего их было 4.

В соответствии с количеством сезонов было и 4 победителя. Поэтому 24 Канал расскажет именно о них, где сейчас находятся кулинары и чем занимаются.

Павел Серветник – победитель 1-го сезона

В ходе сезона молодой кулинар завоевал огромную симпатию публики именно благодаря своей целеустремленности. Более того, у Павла еще и большое сердце: ведь во время полномасштабной войны он выпекал и раздавал хлеб тем жителям Херсона, которые не оказались под российской оккупацией.

Павел Серветник / Фото "СТБ"

Сегодня победитель первого сезона живет с женой в США. В 2025 году он открыл в центре Нью-Йорка кофейню Pavlo Mochi.

В меню – широкий выбор десертов моти, панкейков, мороженого и напитков.

Евгений Грибеник – победитель 2-го сезона

На проекте у повара был ценный багаж опыта, который и помог одержать заветную победу. После проекта он работал шеф-поваром в столичном ресторане "Фабиус", однако в 2023 году Евгений сообщил, что прекратил сотрудничество с заведением и сейчас живет в Нюрнберге.

Евгений Грибеник / Фото из инстаграма кулинара

Сейчас в информации аккаунта победителя шоу указано, что мужчина находится на Кипре. Также Евгений является преподавателем в кулинарной академии.

Элеонора Баранова – победительница 3-го сезона

На проекте у Эли была только одна цель – победа, а не дружба. Ее тактика сработала, и кулинарка навсегда вписала свое имя в список победителей программы "МастерШеф".

Элеонора Баранова / Фото из инстаграма кулинарки

Сегодня женщина живет и работает в Ницце. Набирать команду в ресторан помогал Владимир Ярославский – один из судей проекта.

Страница Элеоноры в соцсетях закрыта, но указано, что сейчас она находится в Испании. Возможно, она уехала туда по рабочим делам или на отдых.

Где сейчас Элеонора Баранова / Скриншот из инстаграма

Артем Кабулахин – победитель 4-го сезона

Сначала кулинар говорил, что пришел на проект, чтобы получить незабываемый опыт, однако как-то так сложилось, что Кабулахин стал победителем 4-го сезона.

Артем Кабулахин / Фото из инстаграма повара

Раньше Артем работал в Киеве, однако сейчас его блюда можно попробовать в Барселоне. Об этом он сообщил своему подписчику. Однако отметил, что время от времени меняет геолокацию.

Где сейчас Артем Кабулахин / Скриншот из инстаграма

Если вам интересна тема программы "МастерШеф", то также предлагаем узнать, где сейчас находятся все победители классических сезонов проекта.