Почти все уехали из Украины: как сложилась жизнь победителей шоу "МастерШеф․ Профессионалы"
Не так давно телеканал СТБ анонсировал выход нового сезона "МастерШеф. Профессионалы", ведь зрители очень настойчиво просили вернуть этот формат программы в эфир. Последний сезон завершился в 2023 году, а всего их было 4.
В соответствии с количеством сезонов было и 4 победителя. Поэтому 24 Канал расскажет именно о них, где сейчас находятся кулинары и чем занимаются.
Павел Серветник – победитель 1-го сезона
В ходе сезона молодой кулинар завоевал огромную симпатию публики именно благодаря своей целеустремленности. Более того, у Павла еще и большое сердце: ведь во время полномасштабной войны он выпекал и раздавал хлеб тем жителям Херсона, которые не оказались под российской оккупацией.
Сегодня победитель первого сезона живет с женой в США. В 2025 году он открыл в центре Нью-Йорка кофейню Pavlo Mochi.
В меню – широкий выбор десертов моти, панкейков, мороженого и напитков.
Евгений Грибеник – победитель 2-го сезона
На проекте у повара был ценный багаж опыта, который и помог одержать заветную победу. После проекта он работал шеф-поваром в столичном ресторане "Фабиус", однако в 2023 году Евгений сообщил, что прекратил сотрудничество с заведением и сейчас живет в Нюрнберге.
Сейчас в информации аккаунта победителя шоу указано, что мужчина находится на Кипре. Также Евгений является преподавателем в кулинарной академии.
Элеонора Баранова – победительница 3-го сезона
На проекте у Эли была только одна цель – победа, а не дружба. Ее тактика сработала, и кулинарка навсегда вписала свое имя в список победителей программы "МастерШеф".
Сегодня женщина живет и работает в Ницце. Набирать команду в ресторан помогал Владимир Ярославский – один из судей проекта.
Страница Элеоноры в соцсетях закрыта, но указано, что сейчас она находится в Испании. Возможно, она уехала туда по рабочим делам или на отдых.
Артем Кабулахин – победитель 4-го сезона
Сначала кулинар говорил, что пришел на проект, чтобы получить незабываемый опыт, однако как-то так сложилось, что Кабулахин стал победителем 4-го сезона.
Раньше Артем работал в Киеве, однако сейчас его блюда можно попробовать в Барселоне. Об этом он сообщил своему подписчику. Однако отметил, что время от времени меняет геолокацию.
Если вам интересна тема программы "МастерШеф", то также предлагаем узнать, где сейчас находятся все победители классических сезонов проекта.