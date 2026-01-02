Победительница "Холостяка-13" Инна Белень объявила о беременности

Победительница 13 сезона "Холостяка" Инна Белень сообщила о беременности. Блогер пришла на пост-шоу проекта вместе с женихом и показалась с округлившимся животиком.

Инна Белень будет рожать в апреле. Однако пока пара не знает пол ребенка, пишет 24 Канал.

Инна и Иван думают, что на свет появится мальчик. В январе влюбленные планируют устроить гендер-пати.

Мы помолвлены, но еще не расписаны. Мы хотим свадьбу летом, потому что я хочу танцевать и пить шампанское,

– поделилась Белень.

Жених Инны рассказал, что они познакомились еще в школе. Сначала они дружили, а потом потеряли связь. Уже во время полномасштабного вторжения Белень и Иван снова встретились, и между ними завязались отношения.

Сейчас у нас лучшее время. Рядом со мной мой человек. Если людям надо быть вместе, они друг друга найдут снова,

– сказали Иван и Инна.

Инна Белень с женихом / Скриншот с видео