Победительница "Холостяка-14" рассекретила, сколько зарабатывает ежемесячно
- Надин Головчук после "Холостяка" зарабатывает около 100 тысяч гривен в месяц, живет в Киеве с подругой, с которой арендует квартиру.
- Она работает моделью, посещает киношколу и ведет соцсети.
14 сезон реалити "Холостяк" подошел к концу, и победительница шоу Надин Головчук рассказала о своей жизни вне проекта. Девушка призналась, сколько сейчас зарабатывает.
Также она рассекретила, что именно ей приносит прибыль. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Вас также может заинтересовать Победительница "Холостяка-14" рассекретила, был ли у нее интим с Цимбалюком на проекте
Средний месячный заработок Надин после проекта составляет около 100 тысяч гривен. Кстати, она живет в Киеве с подругой, с которой познакомилась на кастинге "Холостяка". Девушки вместе арендуют квартиру в столице.
Я не зарабатываю столько, чтобы жить одной. И так безопаснее и спокойнее. Иногда бывает страшно. Мы вдвоем бежим в бомбоубежище, сидим и друг друга поддерживаем,
– отметила Головчук.
С Тарасом девушка больше не вместе. Они разошлись через месяц после проекта "Холостяк".
Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн
На чем зарабатывает Надин Головчук?
- Победительница "Холостяка" снимается как модель для различных брендов.
- Кроме того, она занимается в киношколе. "Хочу хорошо себя прокачать, хочу сниматься в рекламах такого очень высокого уровня. Чтобы были классные бренды", – объяснила Надин.
- Также она ведет свои страницы в соцсетях.
- Кстати, Головчук призналась в интервью, что ей не раз предлагали эскорт.