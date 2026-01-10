Также она рассекретила, что именно ей приносит прибыль. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Средний месячный заработок Надин после проекта составляет около 100 тысяч гривен. Кстати, она живет в Киеве с подругой, с которой познакомилась на кастинге "Холостяка". Девушки вместе арендуют квартиру в столице.

Я не зарабатываю столько, чтобы жить одной. И так безопаснее и спокойнее. Иногда бывает страшно. Мы вдвоем бежим в бомбоубежище, сидим и друг друга поддерживаем,

– отметила Головчук.

С Тарасом девушка больше не вместе. Они разошлись через месяц после проекта "Холостяк".

На чем зарабатывает Надин Головчук?