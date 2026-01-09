Девушка впервые это прокомментировала в интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.

Интервьюер поинтересовался, сколько раз Надин предлагали эскорт.

У меня такое было в жизни, это факт, но я не считала этого (сколько было предложений – 24 Канал)... Есть стандартное мнение: когда ты модель, красивая девушка, то ты можешь быть легкодоступной, которая за деньги может дать мужчине "любовь", скажем так,

– отметила девушка.

В то же время она добавила, что не соглашалась на такие предложения.

Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн

Чем сейчас занимается Надин Головчук?