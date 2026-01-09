Девушка впервые это прокомментировала в интервью. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Славы Демина.
Интервьюер поинтересовался, сколько раз Надин предлагали эскорт.
У меня такое было в жизни, это факт, но я не считала этого (сколько было предложений – 24 Канал)... Есть стандартное мнение: когда ты модель, красивая девушка, то ты можешь быть легкодоступной, которая за деньги может дать мужчине "любовь", скажем так,
– отметила девушка.
В то же время она добавила, что не соглашалась на такие предложения.
Интервью с Надин Головчук: смотрите видео онлайн
Чем сейчас занимается Надин Головчук?
- После проекта "Холостяк" она продолжает работать моделью для различных брендов.
- Надин сказала в интервью, что на этом зарабатывает около 100 тысяч гривен.
- Она добавила, что пошла в киношколу, где изучает актерство и ей это нравится.