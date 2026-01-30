Об этом Белень рассказала в новом посте в инстаграме. Блогерша даже предполагала, что у нее будут только сыновья.
К теме Победительница "Холостяка-13" Инна Белень рассекретила пол ребенка
Инна Белень является старшей сестрой в семье. Так, девушка поделилась, что ей всегда хотелось иметь старшего брата. Победительница "Холостяка-13" считает, что, возможно, поэтому и ждала сына.
Ваня же спокойно сказал, что будет рад любому варианту, но почему-то чувствовал, что первой будет дочь. Когда я увидела розовый дым – была в шоке. Потому что в моей голове был совсем другой порядок, другой план. И первая мысль была не о бантиках. А о страхе,
– призналась она.
Белень отметила, что девочка должна любить себя, отстаивать собственные границы, быть нежной, а "не тянуть все на себе", "не жить постоянно в "мужских энергиях"" и не доказывать миру, что может все сама.
И как я научу ее этому, если у меня самой с этим проблемы? Я с тем стальным характером, который не так легко отпускает контроль. И, честно, я немного испугалась. А сейчас... Сейчас я постепенно понимаю: доченька – это не страх. Это подарок. Это мой путь научиться выбирать себя, быть мягче, нежнее, живее,
– добавила Инна.
Что известно о беременности Инны Белень?
Напомним, что Инна Белень объявила о беременности на пост-шоу 14 сезона "Холостяка". Она появилась в студии вместе с женихом. Еще тогда влюбленные думали, что у них родится мальчик.
Недавно Инна и Иван отпраздновали гендер-пати, где и узнали, что у них родится девочка. Среди присутствующих были друзья, родители и родные пары.
Белень и ее жених узнали пол будущего ребенка с помощью цветного дыма. Традиционно, если он розового цвета, то будет девочка, а если голубого – мальчик.