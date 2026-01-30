Об этом Белень рассказала в новом посте в инстаграме. Блогерша даже предполагала, что у нее будут только сыновья.

Инна Белень является старшей сестрой в семье. Так, девушка поделилась, что ей всегда хотелось иметь старшего брата. Победительница "Холостяка-13" считает, что, возможно, поэтому и ждала сына.

Ваня же спокойно сказал, что будет рад любому варианту, но почему-то чувствовал, что первой будет дочь. Когда я увидела розовый дым – была в шоке. Потому что в моей голове был совсем другой порядок, другой план. И первая мысль была не о бантиках. А о страхе,

– призналась она.

Белень отметила, что девочка должна любить себя, отстаивать собственные границы, быть нежной, а "не тянуть все на себе", "не жить постоянно в "мужских энергиях"" и не доказывать миру, что может все сама.

И как я научу ее этому, если у меня самой с этим проблемы? Я с тем стальным характером, который не так легко отпускает контроль. И, честно, я немного испугалась. А сейчас... Сейчас я постепенно понимаю: доченька – это не страх. Это подарок. Это мой путь научиться выбирать себя, быть мягче, нежнее, живее,

– добавила Инна.

Что известно о беременности Инны Белень?