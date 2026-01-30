Про це Бєлєнь розповіла у новому дописі в інстаграмі. Блогерка навіть припускала, що у неї будуть лише сини.
Інна Бєлєнь є старшою сестрою у родині. Так, дівчина поділилась, що їй завжди хотілося мати старшого брата. Переможниця "Холостяка-13" вважає, що, можливо, тому й чекала на сина.
Ваня ж спокійно сказав, що буде радий будь-якому варіанту, але чомусь відчував, що першою буде донечка. Коли я побачила рожевий дим – була в шоці. Бо в моїй голові був зовсім інший порядок, інший план. І перша думка була не про бантики. А про страх,
– зізналась вона.
Бєлєнь зазначила, що дівчинка повинна любити себе, відстоювати власні кордони, бути ніжною, а "не тягнути все на собі", "не жити постійно в "чоловічих енергіях"" і не доводити світу, що може все сама.
І як я навчу її цього, якщо у мене самої з цим проблеми? Я з тим сталевим характером, який не так легко відпускає контроль. І, чесно, я трохи злякалася. А зараз… Зараз я поступово розумію: донечка – це не страх. Це подарунок. Це мій шлях навчитися обирати себе, бути м'якшою, ніжнішою, живішою,
– додала Інна.
Що відомо про вагітність Інни Бєлєнь?
Нагадаємо, що Інна Бєлєнь оголосила про вагітність на пост-шоу 14 сезону "Холостяка". Вона з'явилась у студії разом з нареченим. Ще тоді закохані думали, що у них народиться хлопчик.
Нещодавно Інна та Іван відсвяткували гендер-паті, де й дізналися, що в них народиться дівчинка. Серед присутніх були друзі, батьки та рідні пари.
Бєлєнь та її наречений дізналися стать майбутньої дитини за допомогою кольорового диму. Традиційно, якщо він рожевого кольору, то буде дівчинка, а якщо голубого – хлопчик.