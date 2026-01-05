Откладывала беременность из-за мечты: победительница "Холостяка-13" поделилась признанием
- Победительница "Холостяка-13" Инна Белень откладывала беременность из-за маммопластики, но сейчас готовится к рождению ребенка с женихом Иваном.
- Инна и Иван знакомы с детства.
Победительница шоу "Холостяк-13" с Александром Тереном все же нашла свою любовь. Инна Белень строит семью с любимым и женихом Иваном. Пара готовится к рождению ребенка.
Инна Белень поделилась с поклонниками подробностями своей истории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-сториз победительницы "Холостяка".
Блогер призналась, что некоторое время назад сомневалась: сделать пластическую операцию или сначала стать мамой. Ей навязывали мнение о том, что прежде всего нужно родить ребенка.
На проекте "Холостяк" я поняла как никогда: "Надо делать, что для тебя важно и никого не слушать". Поэтому операцию я назначила еще в феврале или в марте,
– поделилась Инна Белень.
Инна Белень о беременности / Фото из инстаграм-сториз
Из-за маммопластики блогерше нельзя было беременеть год. Но со временем она уже начала мечтать о рождении первенца.
"Наступает 20 июля, день рождения моей сестры. Меня посадили рядом с беременной подругой, которая ждет мальчика. И тут я начинаю визуализировать, что тоже хочу быть беременной. И буду рада тому моменту, когда это наступит", – рассказала блогерша.
И уже через месяц Инна узнала, что станет мамой. Сейчас она готовится к рождению ребенка.
Инна Белень станет мамой: видео
Что известно об отношениях Инны и ее жениха?
Инна и ее жених Иван на самом деле были знакомы еще с самого детства – они учились в одной школе. Однако со временем их пути разошлись.
После проекта "Холостяк" Инна случайно связалась с Иваном, их общение возобновилось. Впоследствии у пары завязались отношения.
Недавно стало известно, что влюбленные обручились. Они планируют сыграть свадьбу летом. А на постшоу "Холостяка-14" пара призналась, что ждет первенца.