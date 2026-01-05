Инна Белень поделилась с поклонниками подробностями своей истории. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-сториз победительницы "Холостяка".

К слову Беременная победительница "Холостяка-13" показала чувственное видео с любимым

Блогер призналась, что некоторое время назад сомневалась: сделать пластическую операцию или сначала стать мамой. Ей навязывали мнение о том, что прежде всего нужно родить ребенка.

На проекте "Холостяк" я поняла как никогда: "Надо делать, что для тебя важно и никого не слушать". Поэтому операцию я назначила еще в феврале или в марте,

– поделилась Инна Белень.



Инна Белень о беременности / Фото из инстаграм-сториз



Из-за маммопластики блогерше нельзя было беременеть год. Но со временем она уже начала мечтать о рождении первенца.

"Наступает 20 июля, день рождения моей сестры. Меня посадили рядом с беременной подругой, которая ждет мальчика. И тут я начинаю визуализировать, что тоже хочу быть беременной. И буду рада тому моменту, когда это наступит", – рассказала блогерша.

И уже через месяц Инна узнала, что станет мамой. Сейчас она готовится к рождению ребенка.

Инна Белень станет мамой: видео

