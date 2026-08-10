Предлагали 200 тысяч: победительница шоу "Холостяк" удивила предложениями от влиятельных мужчин

Екатерина Лозовицкая, ставшая победительницей шоу "Холостяк-12", рассказала о необычных предложениях, которые получает от влиятельных мужчин.

Модель, блогерша и актриса призналась, что ей регулярно пишут менеджеры состоятельных мужчин с предложениями о платных встречах. Об этом Лозовицкая рассказала в интервью "Насправді Show".

По словам победительницы двенадцатого сезона "Холостяка", сообщения подобного содержания приходят ей в разные соцсети, а чаще всего – в Telegram.

Екатерине предлагали разные суммы и варианты встреч.

Чего только не предлагали. Писали менеджеры каких-то там влиятельных мужчин. Это в Telegram постоянно прилетает. Не знаю, откуда они берут номер телефона. И в инстаграме много прилетает. Кто что хочет, что может дать и все в этом роде,

– рассказала она.

Когда Екатерину спросили, какова была самая большая сумма, которую ей предлагали за такие встречи, она назвала 200 тысяч долларов в месяц.

Интервью с Екатериной Лозовицкой: смотрите видео онлайн

Кстати, сейчас Лозовицкая находится в отношениях. Недавно она раскрыла роман со звездой "Голоса страны".