Победительница "МастерШеф-14" рассекретила, на что потратила выигрыш

Победительница 14 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Наталка Никишина призналась, на что потратила свой выигрыш. Также она рассказала, чем занимается после победы на проекте.

Подробностями Никишина поделилась в проекте "По домам" от "Люкс ФМ", передает Show 24. За победу на "МастерШеф" она получила 500 тысяч гривен.

Тоже интересно Мы нормально разошлись, – Глущенко вспомнила, как коллеги отреагировали на ее выход из "Дизель Шоу"

Наталка Никишина рассказала, что часть денег, которые выиграла на "МастерШеф", задонатила, а другую – отложила.

Я купила себе все необходимое, что мне нужно было сразу для того, чтобы начать блог. Все остальное я отложила на свое дело, скорее всего. Пусть лежит,

– поделилась фудблогерка.

Чем Наталка Никишина сейчас занимается

Сейчас Никишина активно развивает свой блог. Сейчас инстаграм-страница Натальи насчитывает более 60 тысяч подписчиков. Также девушка волонтерит, сотрудничает с общественной организацией "Землячки" и проводит мастер-классы.

В принципе, продолжаю свой путь в фудинфлуенсерстве, медиа, блоге,

– отметила Никишина.

Наталка Никишина в проекте "По домам": смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы писали материал, как живут все победители "МастерШеф".