Победительница обновленного проекта "Фабрика звезд" Вероника Степаненко, выступающая под псевдонимом POVIN', подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2027.

Певица призналась, что ждала этого шага целых четыре года, подбирая идеальную песню для представления Украины на международной арене. О своем решении артистка эксклюзивно рассказала в интервью для 24 Канала.

По словам исполнительницы, она принципиально не хотела выходить на конкурс со случайным треком только ради самого участия. Вероника убеждена, что на такую масштабную сцену нужно выходить с композицией, которая глубоко передает личные переживания и позволяет напомнить миру об Украине. Найдя трек с нужным посланием, артистка наконец подала заявку на участие в Национальном отборе.

Я нашла эту песню. Очень рада, что она у меня появилась. В ней есть слова, которые описывают то, что происходит внутри меня, особенно в течение последних пяти лет, а также то, что переживаем все мы,

– рассказала Вероника Степаненко.

POVIN' / Фото из инстаграма itsapovin

Кстати, о желании поехать на Евровидение сообщила еще одна исполнительница. Звезда TikTok Кажанна засветила свою заявку на Нацотбор на фото в инстаграме.