POVIN' / Фото пресс-службы "Фабрики звезд"
Победительница обновленного проекта "Фабрика звезд" Вероника Степаненко, выступающая под псевдонимом POVIN', подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2027.
Певица призналась, что ждала этого шага целых четыре года, подбирая идеальную песню для представления Украины на международной арене. О своем решении артистка эксклюзивно рассказала в интервью для 24 Канала.
популярные видео
По словам исполнительницы, она принципиально не хотела выходить на конкурс со случайным треком только ради самого участия. Вероника убеждена, что на такую масштабную сцену нужно выходить с композицией, которая глубоко передает личные переживания и позволяет напомнить миру об Украине. Найдя трек с нужным посланием, артистка наконец подала заявку на участие в Национальном отборе.
Я нашла эту песню. Очень рада, что она у меня появилась. В ней есть слова, которые описывают то, что происходит внутри меня, особенно в течение последних пяти лет, а также то, что переживаем все мы
Кстати, о желании поехать на Евровидение сообщила еще одна исполнительница. Звезда TikTok Кажанна засветила свою заявку на Нацотбор на фото в инстаграме.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии