Співачка зізналася, що чекала на цей крок цілих чотири роки, шукаючи ідеальну пісню для представлення України на міжнародній арені. Про своє рішення артистка ексклюзивно розповіла в інтерв'ю для 24 Каналу.

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За словами виконавиці, вона принципово не хотіла йти на конкурс із випадковим треком лише заради самої участі. Вероніка переконана, що на таку масштабну сцену потрібно виходити з композицією, яка глибоко передає особисті переживання та дає змогу нагадати світу про Україну. Знайшовши трек із потрібним меседжем, артистка нарешті надіслала свою заявку на Національний відбір.

Я знайшла цю пісню. Дуже щаслива, що вона в мене з'явилася. У ній є слова, які описують те, що відбувається всередині мене, особливо протягом останніх п'яти років, а також те, що переживаємо всі ми– розповіла Вероніка Степаненко.

POVIN' / Фото з інстаграм-сторінки itsapovin

До речі, про бажання поїхати на Євробачення повідомила ще одна виконавиця. Зірка тіктоку Кажанна засвітила свою заявку на Нацвідбір на фото в інстаграмі.