23-річна Вероніка Степаненко, більш відома публіці під псевдонімом POVIN', стала переможницею оновленої "Фабрики зірок". Окрім нових знайомств, цікавих колаборацій із відомими артистами та досвіду участі в телевізійному шоу, співачка отримала 500 тисяч гривень, пісню від Івана Клименка та фіт із DJ KOROLOVA.

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Музикою Вероніка займається вже понад 16 років. Вона має оперну освіту та тривалий час присвятила себе академічному вокалу. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу артистка розповіла, чи вірила у власну перемогу, як створювала вірусний трек "Не сам", чому вирішила подати заявку на Нацвідбір на Євробачення-2027 та як планує розпорядитися грошовою винагородою. А ще POVIN' поділилася подробицями особистого життя, підтримкою чоловіка та подальшими творчими планами.

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До мене лише зараз доходить, що я переможниця, – POVIN' про успіх на "Фабриці зірок"

Якими були перші емоції, коли ви зрозуміли, що стали переможницею "Фабрики зірок"?

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Чесно кажучи, до мене лише зараз, поступово, доходить, що я виявилася переможницею. Відчуття було майже таким самим, як тоді, коли мене оголосили 13-ю фабриканткою. Ніби мене занурили під воду: усе навколо приглушилося, і я не одразу зрозуміла, що відбувається.

А очікували, що перемога буде за вами?

Ні. Загалом я намагаюся не будувати очікувань, тому що, коли вони не справджуються, я дуже засмучуюся. Тому привчила себе відпускати ситуації, на які не можу вплинути, на самотік. Глядацьке голосування якраз було однією з таких ситуацій. Адже люди самі вирішують, голосувати їм чи ні, за кого віддати свій голос.

POVIN' / Фото пресслужби "Фабрики зірок"

Я не приховую своїх демонів, – співачка про непростий характер і стосунки з учасниками шоу

Ви потрапили на проєкт як 13-та учасниця завдяки глядацькому голосуванню. Чи не відчували через це додаткової відповідальності й потреби доводити, що гідні бути серед учасників?

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Насправді таке відчуття було. Багато хто вважав, що потрапити на проєкт через голосування як 13-та учасниця – це своєрідна манна небесна, яка просто впала з неба.

Для мене це було навіть трохи страшно, адже люди в мене повірили. Я боялася не виправдати їхніх очікувань, тому що це величезна відповідальність. Коли тебе обирають судді, ти відповідаєш перед людьми, яких бачиш щодня, і розумієш, чого вони від тебе очікують. А коли за тебе голосує така велика кількість людей, це сприймається набагато серйозніше. Адже дуже багато людей покладають на тебе надії, і хочеться їх виправдати.

Ви згадували, що між вами та іншими учасниками склалися теплі стосунки. Водночас під час перегляду шоу можна було почути, що дехто називав ваш характер непростим. Чому, на вашу думку, у вас склалася така репутація? Чи погоджуєтеся з цією характеристикою?

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Так, погоджуюся. Загалом творчі люди не бувають простими. У кожного з нас є свої особливості характеру, і це ні для кого не секрет. Попри те, що я з великою любов'ю ставлюся до кожного, між нами траплялися непорозуміння. Серйозних конфліктів не було, але іноді виникали суперечки чи розмови, які могли бути неприємними. Коли ви перебуваєте всередині однієї команди, проводите разом весь час, такі ситуації цілком можливі.

Учасники "Фабрики зірок" / Фото пресслужби проєкту

Я загалом вважаю, що речі потрібно називати своїми іменами. Можливо, через це мене й сприймали саме так. До того ж, у мене дуже специфічне почуття гумору. Аліна якось сказала, що воно абсурдне, і я не можу з нею не погодитися. Мені справді смішні абсурдні речі. Щодо характеру, думаю, що він у всіх непростий. Просто, можливо, я не приховую своїх демонів, яких могла б і не показувати. Тому про мене легше так сказати, ніж про когось іншого.

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Якою загалом була атмосфера за лаштунками шоу: дружньою чи все-таки конкурентною?

Це залежало від того, з ким саме ти спілкуєшся. Були люди, які дуже хотіли перемогти; були ті, хто вважав себе кращим за інших. Хтось просто працював, а з кимось складалися по-справжньому теплі стосунки. Наприклад, у нас дуже зблизилися стосунки з LIYAA & LESAN та NANA SOLIS, особливо коли ми опинилися в суперфіналі.

Це можна порівняти з човном, який тоне. У кожного є два варіанти: спробувати його полагодити або, навпаки, ще більше зруйнувати. І те, чи вдасться врятувати цей човен, залежить від усієї групи. Якщо хтось один намагатиметься його ламати, нічого не вийде. Ми якось разом вирішили, що будемо підтримувати одне одного.

Навіть зараз мені дуже важко й неприємно читати злі коментарі про NANA SOLIS. Люди не знають її, не знають, якою вона є насправді, і не бачать, яка трансформація всередині неї відбулася. Я дуже раділа, що вона потрапила до фіналу. Мені хотілося, щоб вона втерла носа всім, хто називав її неталановитою або стверджував, що її просто просувають.

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POVIN' та LIYAA & LESAN / Фото пресслужби "Фабрики зірок"

Чи плануєте ви продовжувати спілкування з учасниками після завершення проєкту? Чи можуть ці стосунки поступово зійти нанівець?

Продовжувати спілкування чи ні – це рішення обох сторін. Я не можу змусити когось залишатися зі мною на зв'язку, так само як і мене ніхто не може змусити. Але дуже сподіваюся, що ми збережемо теплі стосунки. Принаймні я до цього відкрита.

Ставлюся до своїх пісень як до дітей, – POVIN' про створення хіта "Не сам"

Ваша пісня "Не сам" стала дуже популярною в тіктоці. Розкажіть, як створювали цей трек?

У моїй творчості є періоди манії, коли я пишу дуже багато пісень, а потім апатії, коли мені потрібно перезавантажитися. "Не сам" і "Київ. Чай" я писала бездумно – просто поки йшов творчий процес. Можна сказати, що я спіймала свою музу й намагалася якомога довше її не відпускати, щоб написати більше матеріалу. Я передала ці пісні разом із багатьма іншими, щоб команда послухала й вирішила, чи варто їх випускати. Зрештою, дослухалася до Алана, який порадив її випускати, й зовсім про це не пошкодувала.

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Мені взагалі хочеться випустити всі свої пісні. Я люблю власний матеріал, ставлюся до нього як до дітей. Не любити те, що ти створюєш, – це, як на мене, справжня трагедія для митця. Просто я не думала, що ці пісні – бойовики, а виявилося навпаки. І я дуже рада, що помилялася.

POVIN' – "Не сам": дивіться відео онлайн

Якби не чоловік, моєї музичної кар'єри могло не бути, – артистка про особисте життя та підтримку коханого

Як ви ставитеся до того, що слухачі хочуть бачити більше особистого життя артистів? Чи потрібно, на вашу думку, розповідати публіці про стосунки, чи краще залишати цю частину життя приватною?

Думаю, усе залежить від обох людей у стосунках: чи хочуть вони відкривати особисте життя публіці та як до цього ставиться партнер. Коли я запитувала свого чоловіка про це, він сказав, що йому, мабуть, було б не зовсім комфортно. Мені здається, дуже важливо поважати одне одного й зважати на почуття партнера. Якщо колись він сам захоче, я буду тільки рада показати всім свого чоловіка й розповісти, який він у мене хороший і красивий.

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Чи підтримував чоловік вашу участь у "Фабриці зірок"?

Знаєте, це дуже цікава історія, адже насправді, якби не мій чоловік, моєї музичної кар'єри могло б і не бути.

Якось я сиділа вдома після звільнення з роботи й хотіла просто відпочити, нічого не робити. Ми з чоловіком лежали разом на дивані, і я побачила таргетовану рекламу про пошук вокалістки в гурт. І він сказав приблизно так: "Ти ж усе одно сидиш удома. Ну, сходи, спробуй. Навіть якщо просто витратиш час, нічого страшного не станеться. Ти можеш просто спробувати". Я послухала його й пішла на прослуховування.

В гурт я, до речі, не підійшла. Але людям, які зараз є основою моєї команди, дуже сподобалися мої авторські пісні і вони запропонували мені створити сольний проєкт. Тому якби чоловік тоді не сказав мені спробувати, я, можливо, досі працювала б баристою й мріяла про те, що колись випущу свою першу пісню.

З "Фабрикою зірок" сталося щось схоже. Я взагалі не планувала подавати заявку. Просто виступала на заході в закладі наших знайомих – вони святкували його день народження й запросили мене поспівати. Після виступу до мене підійшла дівчина, яка, як з'ясувалося згодом, була з команди кастингу. Вона запитала, чи подавала я заявку на "Фабрику зірок". Я відповіла, що ні. Тоді вона запропонувала це зробити. Я погодилася в дусі: "Ха, ладно". Так, із мого спонтанного рішення і почався шлях на проєкті. Мені дуже подобається думати, що моє життя, особливо творче, складається з купи щасливих і несподіваних збігів. Це приємно.

POVIN' / Фото з інстаграм-сторінки itsapovin

Я дуже хотіла, – POVIN' про бажання представити Україну на Євробаченні

Нещодавно завершився прийом заявок на Національний відбір на Євробачення. Чи розглядали ви раніше можливість участі в ньому? Чи хотіли б представити Україну на міжнародному конкурсі?

Протягом останніх чотирьох років я дуже хотіла взяти участь у Нацвідборі. Але для мене є один важливий момент: я вважаю, що на Євробачення потрібно йти з піснею, яка розповідає про твої почуття, передає те, що ти переживаєш. Я вирішила, що не подаватиму заявку, доки не знайду саме таку композицію. Просто надсилати пісню заради участі в конкурсі мені здається дивним, адже це можливість знову розповісти всьому світу про Україну й нагадати про неї.

Я знайшла цю пісню. Дуже щаслива, що вона в мене з'явилася. У ній є слова, які описують те, що відбувається всередині мене, особливо протягом останніх п'яти років, а також те, що переживаємо всі ми. Я знайшла правильні, як на мене, слова й уже надіслала заявку на Національний відбір.

Хочеться побалувати внутрішню дитину, – POVIN' про призові гроші, сольний концерт і творчі плани

Чи вже вирішили, як розпорядитеся грошовою винагородою за перемогу? На що плануєте її витратити?

У мене все досить просто. Частину грошей витрачу на свій перший сольний концерт. Планую провести його 20 грудня й дуже сподіваюся, що все вдасться. Ще частину передам на потреби ЗСУ. Зараз обираю перевірені фонди. Думаю, що це буде допомога на якусь бойову машину або інший подібний збір. А все, що залишиться, витрачу на якусь прикольну річ, яка мене повеселить. Хочеться трохи побалувати внутрішню дитину і просто відчути цю перемогу.

Окрім підготовки до концерту, які у вас творчі плани? Раніше ви розповідали, що працюєте над альбомом. Чи залишається його випуск серед найближчих планів?

Альбом завжди в планах. Сподіваюся, що він таки вийде. Але підготовка до альбому та його створення – це процес, який потребує часу.

Як ви бачите свій розвиток як артистки? До чого прагнете найближчим часом?

Хочеться більшого, ще більшого. Мені здається, артист повинен бути голодним до слави, інакше який сенс? Буду сподіватися, що вже за кілька місяців я привезу в Україну перемогу на Євробаченні. Поки що такий план.

А чи не лякає вас слава? Адже разом із популярністю може з'явитися більше уваги до вашого особистого життя та менше приватності.

Я змалечку співаю й виступаю, тому завжди хотіла розвиватися в цьому напрямі. Звісно, шлях великого артиста – це не лише великі гроші та щасливе життя. Насправді це дуже складна дорога, яка потребує багато роботи. Але мені здається, що все це того варте.