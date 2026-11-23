Певица Вероника Степаненко (POVIN') победила в обновленном шоу "Фабрика звезд" и взяла главный денежный приз – в размере 500 тысяч гривен.

Артистка уже решила, что сделает с выигранными средствами. В эксклюзивном интервью 24 Каналу она рассказала, как планирует распорядиться деньгами.

Так, часть приза певица вложит в организацию своего первого сольного концерта, который запланирован на 20 декабря. Еще часть денег она хочет передать на нужды украинских военных. Сейчас POVIN' ищет проверенные сборы, которые могла бы поддержать.

Думаю, что это будет помощь на какую-нибудь боевую машину или другой подобный сбор. А все, что останется, потрачу на какую-нибудь прикольную вещь, которая меня порадует. Хочется немного побаловать внутреннего ребенка и просто почувствовать эту победу,

– поделилась POVIN'.

POVIN' / Фото со страницы в инстаграме itsapovin

Интересно, что в самом начале проекта девушка попала в шоу практически в последний момент: она стала 13-й участницей, благодаря поддержке зрителей, которые активно голосовали за нее.