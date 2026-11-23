Артистка вже визначилася, на що витратить виграні кошти. В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу вона розповіла, як планує розпорядитися грошима.

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Так, частину призу співачка вкладе в організацію свого першого сольного концерту, який запланований на 20 грудня. Ще частину грошей вона хоче передати на потреби українських військових. Наразі POVIN' шукає перевірені збори, які могла б підтримати.

Думаю, що це буде допомога на якусь бойову машину або інший подібний збір. А все, що залишиться, витрачу на якусь прикольну річ, яка мене повеселить. Хочеться трохи побалувати внутрішню дитину і просто відчути цю перемогу– поділилася POVIN'.

POVIN' / Фото з інстаграм-сторінки itsapovin

Цікаво, що на самому початку проєкту дівчина потрапила в шоу практично в останній момент: вона стала 13-ю учасницею завдяки підтримці глядачів, які активно за неї голосували.