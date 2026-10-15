Потратила значительную сумму: победительница "Холостяка-13" купила роскошный автомобиль

Победительница шоу "Холостяк-13" и украинская блогерша Инна Белень приобрела новый роскошный автомобиль. По словам знаменитости, это одна из самых дорогих покупок в ее жизни.

Больше денег она тратила только на квартиры. Об обновке Инна рассказала в инстаграме.

Блогерша выбрала автомобиль немецкого бренда BMW.

Мне всегда нравились BMW. Мощные, дерзкие, с характером – как и я. И эта малышка мне очень подходит. Ну что, привет, малышка. Добро пожаловать в семью,

– написала Инна под публикацией.

Какую именно модель BMW приобрела Белень, она не уточнила. Поэтому сколько стоит новая машина, пока неизвестно. На опубликованном видео видно, что блогер выбрала белый автомобиль.

В комментариях Инну активно поздравляют с покупкой. Подписчики также желают ей, чтобы новая машина служила долго и доставляла удовольствие от каждой поездки.

Инну Белень поздравили с покупкой машины / Скриншоты из инстаграма

К слову, ранее о покупке нового автомобиля рассказывала и украинская танцовщица Илона Гвоздева. Тогда она также поделилась, как ей удалось приобрести свой роскошный Mercedes.