Більше грошей вона витрачала лише на квартири. Про обновку Інна розповіла в інстаграмі.

Блогерка обрала автомобіль німецького бренду BMW.

Мені завжди подобалися BMW. Потужні, зухвалі, з характером – як і я. І ця мала мені ну дуже пасує. Ну що, привіт, малишко. Вітаю в сім'ї,

– написала Інна під публікацією.

Яку саме модель BMW придбала Бєлєнь, вона не уточнила. Тож скільки коштує нова автівка, наразі невідомо. На опублікованому відео можна побачити, що блогерка обрала білий автомобіль.

У коментарях Інну активно вітають із покупкою. Підписники також бажають їй, щоб нова машина служила довго та приносила задоволення від кожної поїздки.

Інну Бєлєнь привітали з покупкою машини / Скриншоти з інстаграму

До слова, раніше про купівлю нового автомобіля розповідала й українська танцівниця Ілона Гвоздьова. Тоді вона також поділилася, як змогла придбати свій розкішний Mercedes.