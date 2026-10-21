Принц Гарри впервые объяснил, почему решил вернуться с семьей в Великобританию после шести лет в США

Принц Гарри впервые публично рассказал о причинах своего возвращения в Великобританию вместе с Меган Маркл и двумя детьми.

В августе супруги собрали чемоданы и после шести лет жизни в Калифорнии вернулись на родину герцога Сассекского. Что именно подтолкнуло семью к переезду, принц рассказал в интервью GQ.

Герцог Сассекский отметил, что решение не планировалось годами, но "звезды сошлись", и они с Меган Маркл решили действовать. Самым важным фактором для пары стало будущее и образование их детей.

Возможность отдать детей в британскую школу много для меня значит. Я даже не осознавал, насколько это важно для меня. Они уже две недели ходят на занятия, им безумно нравится, и это совсем другой опыт,

– поделился принц Гарри.

Он добавил, что ничего не имеет против американских школ, однако считает: детям в 5 и 7 лет очень полезно пожить в другой стране и познакомиться с новой культурой.

Не менее важной для принца стала возможность воссоединиться с близкими. Теперь семья живет рядом с друзьями детства Гарри, а их малыши постоянно устраивают совместные игры, что значительно облегчает переезд.

Приятно быть рядом с семьей и друзьями. Я уже шесть лет жил вдали и мог приезжать лишь на несколько дней. Теперь я хочу показать детям места своего детства и дать им возможность пережить хотя бы часть того, что пережил сам, – скорее хорошего, чем плохого,

– добавил герцог.

Интервью с принцем Гарри: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее принц Гарри откровенно поделился воспоминаниями о депрессивном состоянии, которое обрушилось на него сразу после переезда из королевства шесть лет назад.