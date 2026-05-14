Украинцев призывают не голосовать за Satoshi на Евровидении-2026: что он говорил о России

Представитель Молдовы, артист Satoshi, вышел в гранд-финал Евровидения-2026. После этого в социальных сетях начали распространяться призывы к украинцам воздержаться от голосования за этого исполнителя.

Что стало причиной обсуждений вокруг Satoshi и какова его позиция по Украине и России

Еврофаны обратили внимание на отрывок из подкаста, который вышел в декабре 2025 года на ютуб-канале nokta.md, где Satoshi говорил о русском языке и культуре. Он сказал, что не поддерживает идею "отмены" музыки на русском языке и считает российское культурное наследие частью своего опыта, а не чем-то плохим. Также он объяснил, что язык, на котором говорит артист, не должен язык общения не должен автоматически определять национальную идентичность исполнителя.

В то же время в том же интервью Satoshi высказался против войны, раскритиковал пророссийские политические силы в Молдове и осудил артистов, которые поддерживают так называемую "СВО". Также важно, что он не выпускает песен на русском. Кроме этого, артист поддерживает европейское направление развития Молдовы.

Еще напомним, что в феврале 2026 года Satoshi приехал в Киев и выступил как гость на Национальном отборе на Евровидение-2026. Фото из столицы Украины он публиковал на своей странице в инстаграме.

На сцене он обратился к украинцам на украинском языке: "Поздравление, Украина! Молдова есть и будет вашим другом и добрым соседом".

Что известно об участии Satoshi в Евровидении-2026?

Настоящее имя артиста – Влад Сабажук, ему 27 лет, он родом из города Кагул. Сценический псевдоним Satoshi певец выбрал под влиянием японской культуры. Его конкурсная песня для Евровидения-2026 – "Viva, Moldova!". Во время выступления в полуфинале артист представил энергичный номер, который соединил танцы, барабанные партии, рэп-вставки, более лирический вокал и различные спецэффекты, в частности дым.

Кстати, проект Satoshi существует с 2019 года. За это время Влад выпустил три альбома, а несколько его треков уже являются хитами в Молдове.