Андрей Данилко, который работает в лейбле Никитина и имеет образ Верки Сердючки, неоднократно попадал в скандалы из-за исполнения песен на русском языке во время большой войны. Сам артист резко реагировал на такие упреки.

Однако Юрий Никитин заверил, что исполнитель уже готовит новый репертуар на украинском языке, пишет Show24 со ссылкой на ютуб.

Не пропустите Квартира звезды "Лиги смеха" пострадала от ракетной атаки россиян: "Полностью разрушена улица"

Продюсер добавил, что он не может полностью отвечать за действия исполнителя, однако его позицию таки уважает.

"То, что вы называете "упрямство", я называю "позиция". И для меня это очень важно, когда человек имеет свою позицию. Это во-первых. И, во-вторых, когда он не переодевается постоянно туда-сюда, а когда он имеет свою позицию и эту позицию последовательно воплощает в жизнь. С ней можно соглашаться, не соглашаться, принимать, не принимать, критиковать, радоваться. А в патриотической позиции Данилко сомневаться мы не будем", – отметил Никитин.

Юрий Никитин и Андрей Данилко / Фото из инстаграма продюсера

Кроме того, он также подтвердил, что у Верки Сердючки продолжается работа над выпуском украиноязычного альбома. Мужчина уверяет, что артист все понимает, что ему говорит публика, но все же у него есть определенная позиция.

Однако при подготовке такого материала у певца возникли некоторые проблемы.

Вы знаете, у него есть проблема. Он перфекционист и это огромная проблема. Это проблема, потому что сейчас мир так быстро меняется, он требует очень много контента. А Данилко за то, чтобы давать качественный контент. И поэтому все, что я слышал, все, что он мне показывал, это просто шедевры. Но когда мы их услышим, это очень хороший вопрос,

– говорится в заявлении Никитина.

Ранее даже языковой омбудсмен отреагировал на выступления Сердючки на русском. Тарас Кремень отметил, что это не просто нарушение закона, но и пренебрежение к стране.

Что известно о языковом скандале с Веркой Сердючкой?