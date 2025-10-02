Продюсер Юрій Нікітін пояснив, чому Вєрка Сердючка досі співає російською
- Юрій Нікітін заявив, що Андрій Данилко готує новий репертуар українською мовою, але його позицію щодо виконання російськомовних пісень поважає.
- Мовний омбудсмен та деякі колеги засудили виступи Сердючки російською, але законодавчої заборони на це немає.
Андрій Данилко, який працює у лейблі Нікітіна та має образ Вєрки Сердючки, неодноразово потрапляв у скандали через виконання пісень російською мовою під час великої війни. Сам артист різко реагував на такі закиди.
Однак Юрій Нікітін запевнив, що виконавець вже готує новий репертуар українською мовою, пише Show24 з посиланням на ютуб.
Продюсер додав, що він не може повністю відповідати за дії виконавця, однак його позицію таки поважає.
"Те, що ви називаєте "упертість", я називаю "позиція". І для мене це дуже важливо, коли людина має свою позицію. Це по-перше. І, по-друге, коли вона не перевдягається постійно туди-сюди, а коли вона має свою позицію і цю позицію послідовно втілює в життя. З нею можна погоджуватись, не погоджуватись, приймати, не приймати, критикувати, радіти. А в патріотичній позиції Данилка сумніватися ми не будемо", – зазначив Нікітін.
Крім того, він також підтвердив, що у Вєрки Сердючки триває робота над випуском україномовного альбому. Чоловік запевняє, що артист все розуміє, що йому каже публіка, але все ж у нього є певна позиція.
Однак при підготовці такого матеріалу у співака виникли деякі проблеми.
Ви знаєте, в нього є проблема. Він перфекціоніст і це величезна проблема. Це проблема, тому що зараз світ так швидко змінюється, він вимагає дуже багато контенту. А Данилко за те, щоб давати якісний контент. І тому все, що я чув, все, що він мені показував, це просто шедеври. Але коли ми їх почуємо, це дуже гарне питання,
– йдеться у заяві Нікітіна.
Раніше навіть мовний омбудсмен відреагував на виступи Сердючки російською. Тарас Кремінь зазначив, що це не просто порушення закону, а й зневага до країни.
Що відомо про мовний скандал з Вєркою Сердючкою?
- У червні цього року Андрій Данилко виступав у Києві. Відео з виступу попали в мережу, через що і розгорівся скандал. Виявилось, що артист співав старі треки російською мовою.
- Мовний омбудсмен звернувся до поліції, яка почала встановлювати обставини подій. У результаті директора локації, де виступала Сердючка, оштрафували на 425 гривень за порушення правил організації масових заходів, а також зобов'язали покрити судовий збір, який склав 605 гривень.
- Деякі колеги з шоубізнесу засудили позицію артиста. Серед них: Ольга Цибульська, Ірина Білик, Ігор Кондратюк, учасники гурту "Курган і Agregat", а також Фагот (Олег Михайлюта).
- Та у результаті з'ясувалося, що законодавчої заборони на виконання російськомовних пісень в Україні немає, тож Данилко має право виконувати композиції зі свого репертуару російською мовою.