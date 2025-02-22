Любовь, одиночество и перемены: 11 музыкальных премьер от украинских артистов, которые вы могли пропустить

Украинская музыкальная сцена продолжает активно развиваться, демонстрируя невероятное разнообразие талантов и жанров. В последние дни сразу одиннадцать известных исполнителей порадовали слушателей новыми работами.

От романтических баллад до энергичных танцевальных треков, от личных историй до социальных тем – каждый сможет найти что-то по душе, пишет Show 24.

Вас также может заинтересовать Отовсюду льется ложь, – Санина с мужем ответили на хейт из-за проживания за границей

Артем Пивоваров

Артем Пивоваров презентовал чувственную песню "Голубизна твоих глаз", ставшую частью его альбома "Твои Стихи, Мои Ноты PT.2". Композиция создана на основе поэзии Владимира Сосюры и рассказывает об истинной любви, которая выдерживает все испытания.

Эта работа создавалась с любовью и нежностью... Это история о безусловной любви, что вдохновляет и является главной движущей силой в жизни,

– рассказывает артист.

Артем Пивоваров – "Голубизна твоих глаз": смотрите видео онлайн

MONATIK

MONATIK представил новую композицию "Так умеешь лишь ты" из своего четвертого сольного альбома. Песня раскрывает особую способность видеть в человеке то лучшее, что возможно скрыто от других глаз. Это романтическая история о любви с первого взгляда, которая передает всю магию мгновенной связи между людьми.

MONATIK – "Так умеешь лишь ты": смотрите видео онлайн

Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко представила "Фонарики" – песню о внутреннем свете и любви. Особенностью релиза стал первый в карьере певицы анимационный клип.

Этот трек оказался интересным экспериментом... "Фонарики" отражают реальность украинцев. В песне есть что-то символическое о нашей способности находить свет даже в самые темные времена,

– поделилась Тоня Матвиенко.

Тоня Матвиенко – "Фонарики": смотрите видео онлайн

KOLA

KOLA выпустила драматическую композицию "Край", которая исследует важность коммуникации в отношениях. Песня рассказывает о том критическом моменте, когда слова могут или спасти отношения, или окончательно их разрушить. Это история о том, как важно вовремя услышать друг друга и не бояться откровенных разговоров.

KOLA – "Край": смотрите видео онлайн

YAKTAK

YAKTAK выпустил энергичный трек "Розганяємось" о безумных чувствах и страсти. Композиция передает атмосферу молодости и безграничных возможностей.

Этот трек о том времени, когда отношения только разгоняются. Когда между вами все только набирает обороты и искрит,

– комментирует артист.

YAKTAK – "Разгоняемся": смотрите видео онлайн

NAPEREXRESTI

Группа NAPEREXRESTI выпустила эмоциональную работу "Простые слова", которая касается темы глубокого одиночества в современном мире. По словам фронтмена группы Максима Голоскова, песня родилась из бессонных ночей и личных переживаний. "Я писал ее по ночам, погружаясь в свои мысли, блуждая по улицам", – поделился музыкант. Композиция рассказывает о том последнем шансе сказать самое важное, даже если это возможно только во сне.

NAPEREXRESTI – "Простые слова": смотрите видео онлайн

SOWA

SOWA поделилась лирической композицией "Течение", которая родилась из личных переживаний певицы.

Мы пересекаемся с очень разными людьми или с теми, кто чувствуется как родственная душа... Это о том, как трудно отпускать тех, кто становится тебе близким, но с кем жизнь не складывается так, как хотелось бы,

– объясняет исполнительница.

SOWA – "Течение": смотрите видео онлайн

Ann in Black

Ann in Black порадовала слушателей юмористической композицией "Дякую собі". Это свежий взгляд на тему самолюбия, наполненный самоиронией и легкой дерзостью. Песня напоминает, что не нужно искать подтверждение своей ценности извне, ведь лучшим другом для себя можем быть мы сами.

Ann in Black – "Дякую собі": смотрите видео онлайн

Liya Li

После трехлетней паузы певица Liya Li возвращается с треком "Такси", который сочетает мелодичную поп-музыку с танцевальными мотивами.

Это не просто песня, а манифест новых начинаний и веры в себя,

– отмечает артистка, призывая слушателей не бояться перемен в жизни.

Liya Li – "Такси": смотрите видео онлайн

NE TA

Татьяна Нестеренко, известная под сценическим именем NE TA, умилила новым синглом "Тебя нет". Как утверждает певица, эту песню она написала два года назад после ее первых отношений.

NE TA – "Тебя нет": смотрите видео онлайн

Discoman

Discoman представил танцевальный трек "Фантастическая", который сочетает современное звучание с ностальгическим диско и электро-попом. Композиция воспевает женскую красоту и магнетизм, подчеркивая, что каждая женщина идеальна для своего избранника.

Discoman – "Фантастическая": смотрите видео онлайн