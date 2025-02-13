Гарик Корогодский ответил, поддерживает ли связь с друзьями из России

Украинский бизнесмен и шоумен Гарик Корогодский имеет друзей в России. Большинство из них уже уехало, но есть и те, которые остались.

Корогодский рассказал 24 каналу, что все его друзья в России осуждают войну и помогают его фонду. Нет тех, которые бы даже мысленно одобряли агрессию.

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Поддерживает ли Корогодский связь с друзьями из России

Корогодский жил в России в течение 16 лет, имел российское общество, но, по его словам, у него нет там знакомых, которые бы поддерживали полномасштабное вторжение России. Нет и тех, которые относятся к войне "нейтрально".

Нет того, кто не говорит, что это пизд**ь. Может, мне повезло, может я очень тщательно всю жизнь подбирал знакомых и друзей, но у меня нет такого. Даже мысленно никто бы не одобрял войну,

– подчеркнул он.

Украинский бизнесмен отметил, что поддерживает связь с друзьями из России. Все, что они спрашивают – не изменились ли резвизиты в "Жизнелюбах" (фонд, который поддерживает пожилых людей), чтобы они имели возможность задонатить.

Он также добавил, что большинство его друзей выехали из страны-агрессора. Однако есть и те, которые уже с возрастом "вросли" в место жительства, поэтому изменить его сложно.