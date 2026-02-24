На Бали провели полицейский рейд после сообщений о похищении украинца

На Бали полиция провела поиски якобы похищенного Игоря Комарава. По словам правоохранителей, рейд проводился с использованием автомобилей и мотоциклов с целью ограничить передвижение похитителей.

В полиции сообщили, что 28-летний гражданин Украины Игорь Комарав пропал без вести, и его якобы похитили с вечера 21 февраля. Об этом сообщили в CNN.

Что известно о поисковой операции?

Полиция 22 февраля сообщила о проведении рейдов по поиску похитителей Игоря Комарова. Руководитель отдела по связям с общественностью Густи Нгурах Суардита отметил, что рейд начался в 21:45 по местному времени, а в операции участвовали десятки сотрудников отдела уголовных расследований.

Рейд состоялся на границе Гианяра, в частности на перекрестке шоссе Туликуп-Сидан. Во время операции было обыскано 120 автомобилей и 50 мотоциклов. Однако результаты были напрасными. Никаких следов похитителей, которые сбежали в Гианяр, не было найдено,

– заявили в полиции.

Суардита отметил, что, хотя поиски не дали результата, полиция продолжает плановые патрулирования, чтобы обеспечить безопасность и порядок, особенно в связи с резонансными делами.

Напомним, что на Бали якобы похитили парня блогера Евы Мишаловой, Игоря Комарова, и требуют 10 миллионов долларов выкупа. Игорь Комаров признался в причастности к мошенническим колл-центров, которые действовали под покровительством чиновников.

