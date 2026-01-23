Пришли Донателла Версаче, Энн Хэтэуэй и другие: в Риме попрощались с основателем Valentino
- В Риме состоялись похороны основателя модного дома Valentino, Валентино Гаравани.
- Среди известных людей были актрисы Энн Хэтэуэй и Оливия Палермо, а также дизайнеры Алессандро Микеле, Донателла Версаче, Пьерпаоло Пиччоли, Мария Грация Кьюри и Том Форд.
Сегодня в Риме состоялись похороны легендарного итальянского дизайнера Валентино Гаравани. Коллеги и поклонники пришли отдать дань уважения основателю модного дома Valentino.
Об этом сообщает CNN. Со среды гроб с Валентино лежал в PM23 – выставочном пространстве искусства и культуры, который открыл его фонд в 2025 году, а сегодня его перевезли в базилику Санта-Мария-дельи-Анджели и дей-Мартири.
Похороны Валентино Гаравани были открыты для публики. Можно было заметить и известных людей, в частности актрис Энн Хэтэуэй и Оливию Палермо, которые постоянно появлялись в одежде Valentino на красных дорожках.
Попрощаться с дизайнером также пришли нынешний креативный директор модного дома Алессандро Микеле и модельер Донателла Версаче, которая надела облегающее черное платье со скульптурными рукавами. А дизайнер Пьерпаоло Пиччоли пришел в церковь вместе с Франсуа-Анри Пино – председателем совета директоров Kering, материнской компании Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и других.
Пришли отдать дань уважения Гаравани и дизайнер Fendi Мария Грация Кьюри, американский дизайнер Том Форд, британская модная журналистка Сьюзи Менкес и бывший главный редактор Vogue Анна Винтур.
С утра к базилике несли белые цветы и венки. Скорбящие выстраивались в очередь возле церкви. Некоторые были одеты в красное (фирменный цвет Валентино Гаравани) или несли красные сумки, кошельки, шарфы.
Когда состоялось прощание с Валентино Гаравани?
Напомним, что Валентино Гаравани умер 19 января в возрасте 93 лет в своей римской резиденции в окружении близких. Печальную новость сообщили на инстаграм-странице его фонда.
Прощание с легендарным дизайнером проходило 21 и 22 января. Среди присутствующих были: мэр Рима Роберто Гуальтьери, Алессандро Микеле, бизнесмен Джанкарло Джамметти, дизайнер Брюс Хуксема.
Гроб с Валентино украсили одной красной розой, а вокруг нее были белые цветы. По обе стороны гроба сидели его ближайшие родственники, друзья и два любимых мопса дизайнера.