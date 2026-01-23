Про це повідомляє CNN. Від середи труна з Валентіно лежала у PM23 – виставковому просторі мистецтва та культури, який відкрив його фонд у 2025 році, а сьогодні її перевезли до базиліки Санта-Марія-дельї-Анджелі та дей-Мартірі.

Похорон Валентино Гаравані був відкритий для публіки. Можна було помітити й відомих людей, зокрема акторок Енн Гетевей та Олівію Палермо, які постійно з'являлися в одязі Valentino на червоних доріжках.

Попрощатися з дизайнером також прийшли нинішній креативний директор модного дому Алессандро Мікеле і модельєрка Донателла Версаче, яка одягла обтислу чорну сукню зі скульптурними рукавами. А дизайнер П'єрпаоло Піччолі прийшов до церкви разом із Франсуа-Анрі Піно – головою ради директорів Kering, материнської компанії Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga та інших.

Адам Шульман і Енн Гетевей на похороні Валентіно / Фото Getty Images

Донателла Версаче на похороні Валентіно /Фото Getty Images

Пришли віддати шану Гаравані й дизайнерка Fendi Марія Грація К'юрі, американський дизайнер Том Форд, британська модна журналістка Сьюзі Менкес і колишня головна редакторка Vogue Анна Вінтур.

Від ранку до базиліки несли білі квіти та вінки. Скорботні вишиковували в чергу біля церкви. Деякі були одягнені у червоне (фірмовий колір Валентіно Гаравані) або несли червоні сумки, гаманці, шарфи.

Похорон Валентіно у Римі / Фото Getty Images

Коли відбулось прощання з Валентіно Гаравані?