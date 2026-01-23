Об этом сообщает CNN. Со среды гроб с Валентино лежал в PM23 – выставочном пространстве искусства и культуры, который открыл его фонд в 2025 году, а сегодня его перевезли в базилику Санта-Мария-дельи-Анджели и дей-Мартири.

Похороны Валентино Гаравани были открыты для публики. Можно было заметить и известных людей, в частности актрис Энн Хэтэуэй и Оливию Палермо, которые постоянно появлялись в одежде Valentino на красных дорожках.

Попрощаться с дизайнером также пришли нынешний креативный директор модного дома Алессандро Микеле и модельер Донателла Версаче, которая надела облегающее черное платье со скульптурными рукавами. А дизайнер Пьерпаоло Пиччоли пришел в церковь вместе с Франсуа-Анри Пино – председателем совета директоров Kering, материнской компании Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga и других.

Адам Шульман и Энн Хэтэуэй на похоронах Валентино / Фото Getty Images

Донателла Версаче на похоронах Валентино /Фото Getty Images

Пришли отдать дань уважения Гаравани и дизайнер Fendi Мария Грация Кьюри, американский дизайнер Том Форд, британская модная журналистка Сьюзи Менкес и бывший главный редактор Vogue Анна Винтур.

С утра к базилике несли белые цветы и венки. Скорбящие выстраивались в очередь возле церкви. Некоторые были одеты в красное (фирменный цвет Валентино Гаравани) или несли красные сумки, кошельки, шарфы.

Похороны Валентино в Риме / Фото Getty Images

Когда состоялось прощание с Валентино Гаравани?