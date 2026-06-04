С Вакарчуком и Микой Ньютон: во Львове стартует фестиваль "Поколение"

В последние дни весны в Киеве состоялся один из самых ожидаемых фестивалей – "Поколение", где специальным гостем стал Святослав Вакарчук, а также впервые за 14 лет на сцену вышла Мика Ньютон. Теперь незабываемые эмоции ждут и львовян.

Уже на этой неделе, с 5 по 7 июня, на территории !FESTrepublic состоится фестиваль, который собрал рекордное количество культовых хедлайнеров за один уикенд. Больше о "Поколении" – узнавайте дальше на 24 Канале.

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Кто выступит на "Поколении" во Львове?

Первый летний уикенд во Львове будет по-настоящему звездным. В город приедут немало артистов, чье творчество любят миллионы.

5 июня

Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич готовит особую акустическую программу – только голос, гитара и песни, которые обычно поют на ночных кухнях или в машине под дождем.

готовит особую акустическую программу – только голос, гитара и песни, которые обычно поют на ночных кухнях или в машине под дождем. Самый ожидаемый специальный гость фестиваля – Святослав Вакарчук с романтической акустической программой.

6 июня

LAMA привезет смесь горячей энергии и лирики.

привезет смесь горячей энергии и лирики. Группа СКАЙ поднимет градус эмоций любимыми треками, которые все знают наизусть.

поднимет градус эмоций любимыми треками, которые все знают наизусть. Хедлайнером вечера станет группа "Друга Рика", которая не только сыграет проверенные временем "Секрет" или "Так мало здесь тебя", но и представит львовянам вживую песни с нового альбома, в частности треки "7'Я в онлайне" и "МЫ".

7 июня

После триумфального выступления Мики Ньютон в Киеве, о котором гудели соцсети, многие люди обращались к организаторам с просьбой сделать еще одно выступление во Львове.

Мы не отпустили Мику Ньютон в Лос-Анджелес и попросили ее присоединиться и выступить во Львове! Поэтому это впервые, когда мы добавляем в лайн-ап артиста, за пару дней до начала фестиваля! Вы просили, мы сделали! Мика Ньютон выступит во Львове 7 июня, впервые за 14 лет,

– поделился организатор фестиваля Роман Жолобак.

Также в этот вечер на сцене "Поколение" выступят Александр Положинский и культовые ТНМК.



Программа фестиваля "Поколение" во Львове / Фото пресс-службы

Билеты можно приобрести по ссылке. Вход для детей до 12 лет в сопровождении родителей – свободный.

Кроме мощной музыкальной программы фестиваль уже объявил мощную благотворительную цель, над которой будет работать в течение летнего сезона, – сбор средств на нужды бригады НГУ "Хартия".

Также военнослужащие со статусом УБД, лица с инвалидностью I или II группы и пенсионеры по возрасту имеют возможность получить льготный билет на один из дней фестиваля. Для этого нужно заполнить специальную анкету.