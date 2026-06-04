Show24 Музыка С Вакарчуком и Микой Ньютон: во Львове стартует фестиваль "Поколение"
4 июня, 06:05
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С Вакарчуком и Микой Ньютон: во Львове стартует фестиваль "Поколение"

Кристина Кобак

В последние дни весны в Киеве состоялся один из самых ожидаемых фестивалей – "Поколение", где специальным гостем стал Святослав Вакарчук, а также впервые за 14 лет на сцену вышла Мика Ньютон. Теперь незабываемые эмоции ждут и львовян.

Уже на этой неделе, с 5 по 7 июня, на территории !FESTrepublic состоится фестиваль, который собрал рекордное количество культовых хедлайнеров за один уикенд. Больше о "Поколении" – узнавайте дальше на 24 Канале.

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Кто выступит на "Поколении" во Львове?

Первый летний уикенд во Львове будет по-настоящему звездным. В город приедут немало артистов, чье творчество любят миллионы.

5 июня

  • Лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич готовит особую акустическую программу – только голос, гитара и песни, которые обычно поют на ночных кухнях или в машине под дождем.
  • Самый ожидаемый специальный гость фестиваля – Святослав Вакарчук с романтической акустической программой.

6 июня

  • LAMA привезет смесь горячей энергии и лирики.
  • Группа СКАЙ поднимет градус эмоций любимыми треками, которые все знают наизусть.
  • Хедлайнером вечера станет группа "Друга Рика", которая не только сыграет проверенные временем "Секрет" или "Так мало здесь тебя", но и представит львовянам вживую песни с нового альбома, в частности треки "7'Я в онлайне" и "МЫ".

7 июня

После триумфального выступления Мики Ньютон в Киеве, о котором гудели соцсети, многие люди обращались к организаторам с просьбой сделать еще одно выступление во Львове.

Мы не отпустили Мику Ньютон в Лос-Анджелес и попросили ее присоединиться и выступить во Львове! Поэтому это впервые, когда мы добавляем в лайн-ап артиста, за пару дней до начала фестиваля! Вы просили, мы сделали! Мика Ньютон выступит во Львове 7 июня, впервые за 14 лет,
– поделился организатор фестиваля Роман Жолобак.

Также в этот вечер на сцене "Поколение" выступят Александр Положинский и культовые ТНМК.


Программа фестиваля "Поколение" во Львове / Фото пресс-службы

Билеты можно приобрести по ссылке. Вход для детей до 12 лет в сопровождении родителей – свободный.

Кроме мощной музыкальной программы фестиваль уже объявил мощную благотворительную цель, над которой будет работать в течение летнего сезона, – сбор средств на нужды бригады НГУ "Хартия".

Также военнослужащие со статусом УБД, лица с инвалидностью I или II группы и пенсионеры по возрасту имеют возможность получить льготный билет на один из дней фестиваля. Для этого нужно заполнить специальную анкету.

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