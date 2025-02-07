Сыграл более 1600 спектаклей: умер оперный певец украинского происхождения Пол Плишка

В Соединенных Штатах умер оперный певец украинского происхождения Пол Плишка. Он более 50 лет проработал в Метрополитен-опера и сыграл более 1 600 спектаклей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Чем занимался на протяжении жизни Пол Плишка

Пол или Павел Плишка родился 28 августа 1941 года в семье украинских эмигрантов, вырос в Олд-Фордж, штат Пенсильвания. Далее он вместе с семьей переехал в Патерсон, штат Нью-Джерси, когда ему было 16. Он изучал музыку в государственном колледже Монтклера и дебютировал в опере в театре Paterson Lyric Opera Theatre.

Карьера певца в Метрополитен-опера охватила целые поколения. Он дебютировал на большой оперной сцене в 1967 году, а его последнее появление там было в 2018 году.



Пол Плишка в роли Филиппа II в опере "Дон Карло" Верди / Фото The Metropolitan Opera

То есть проработал Плишка в Метрополитен-опера около 51 года. За это время Плишка появился в 1 672 спектаклях, став известным оперным исполнителем. Бас Плишки очаровывал всю американскую и мировую музыкальную общественность.

Я бы сказал, что он один из главных артистов в истории Метрополитен-опера, и его карьера имеет интересную дугу. Я не могу вспомнить ни одного певца, который имел бы такую карьеру, годами работать над средними и маленькими ролями, а потом вдруг стать главной звездой,

– вспомнил генеральный директор Метрополитен-опера Питер Гельб.

В общем Пол Плишка спел 88 ролей в опере, а его выступление занимает девятое место в истории труппы. Среди ролей певца были как главные, так и второстепенные.



Пол Плишка в роли главный герой оперы Верди "Фальстаф" / Фото The Metropolitan Opera

Он также пел с другими труппами, в частности с Миланским театром Ла Скала, Лондонской Королевской Оперой и Нью-Йоркской Сити Оперой

После анонсированной пенсии в 2012 году артиста уговорили вернуться в оперу на дополнительные 30 спектаклей, что стало его прощанием со сценой. Все эти спектакли он сыграл за 6 лет.



Пол Плишка в роли доктора Дулкамары в опере "Любовный напиток" с Лучано Паваротти / Фото The Metropolitan Opera

У Пола Плишки было также трое сыновей, все из которых умерли до него.

Плишка умер в понедельник, 3 февраля, в хосписе в Уилмингтоне, штат Северная Каролина, сообщила в среду, 5 февраля его жена Шэрон Томас. На момент смерти выдающемуся оперному певцу было 83 года.