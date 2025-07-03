После нападения на Тоню Матвиенко полиция сообщила о подозрении водителю такси

30 июня на украинскую певицу Тоню Матвиенко напал водитель такси. 3 июля полиция Киева сообщила таксисту о подозрении.

Правоохранители быстро нашли водителя – им оказался 63-летний житель столицы. Пишет Show 24 со ссылкой на официальную страницу полиции Киева в телеграмме.

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Так, по информации правоохранителей, водителю такси сообщили о подозрении по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за умышленное легкое телесное повреждение. Ему грозят исправительные работы сроком до одного года.



Водителю такси, который ударил Тоню Матвиенко, сообщили о подозрении / Фото Национальной полиции Украины

Что произошло с Тоней Матвиенко

По словам певицы, во время поездки в такси она попросила закрыть окно из-за сквозняка. Водитель отреагировал грубо – сказал, что ему жарко, поэтому не закроет окно. Из-за неадекватного поведения таксиста Тоня Матвиенко попросила остановить машину, не доезжая до конечного пункта назначения. Однако мужчина отказался это сделать.

Артистка открыла дверь автомобиля на ходу, поэтому таксист таки остановился, а Тоня Матвиенко оставила машину, хлопнув дверью. В то же время конфликт на этом не завершился. Водитель тоже вышел из машины и ударил исполнительницу сначала в голову, а затем в плечо.

Компания Bolt, через которую работал мужчина, сообщила, что начала внутреннее расследование инцидента. Водителю временно запретили доступ к платформе, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.