"Караоке на Майдане"

Еще в апреле этого года начались съемки легендарной программы, где неизменным ведущим был Игорь Кондратюк. Сегодня же все происходит на Контрактовой площади в Киеве. Возвращение состоялось не просто так, ведь оно преследует благотворительную цель – поддержку реабилитационного центра "Титановые".

Новым ведущим стал певец ХАС. В конце июня организаторы программы сообщили, что съемки придется перенести, ведь артист перенес операцию и у него не хватает сил, чтобы вернуться к работе.

Рэпер ХАС / Фото "Караоке на Майдане"

Отметим, что проект "Угадай мелодию", который также ранее был очень популярен, уже вышел в эфир. На стриминговые платформы также возвращается шоу "Танцуют все".